OL : Rachat de Lyon, Kang était face à plusieurs candidats

Michele Kang est certes en passe de devenir propriétaire de l’OL, mais elle n’était pas la seule candidate. Son projet a été retenu contre d’autres dossiers.

OL : Michele Kang, future propriétaire unique du club de Lyon

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Michele Kang a conclu un accord avec l’administrateur judiciaire, en charge de la vente de l’OL. Elle va devenir propriétaire du club rhodanien dans les prochains jours. La milliardaire américaine possédera 87,78 % du capital d’Eagle Football Group, la société propriétaire du club rhodanien.

Son dossier de candidature était soutenu par une promesse de 71 millions d’euros, à injecter pour rembourser les principaux prêteurs du Group. Un montant de 31 millions d’euros est même déjà disponible. Il sera débloqué dès la signature de la cession de l’Olympique Lyonnais à la femme d’affaires d’origine sud-coréenne.

L’Américaine a affronté au moins 4 autres candidatures

Cependant, Michele Kang n’était pas l’unique candidate pour racheter le club. Il y avait quatre autres dossiers principaux, soumis au Cabinet britannique Cork Gully, représentant Eagle Bidco de John Textor.

Selon les précisions de l’administrateur judiciaire, des « accords de confidentialité ont été conclus entre EFG et plus de cinq parties ayant manifesté un intérêt crédible et disposant d’une capacité financière appropriée ».

Kang a proposé « la meilleure solution possible »

Parmi eux, il y avait des « investisseurs stratégiques et financiers, ainsi que des créanciers existants d’Eagle Bidco », en croire le communiqué du groupe. La candidature de Michele Kang a été retenue après examen des différents dossiers.

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Elle proposait « la meilleure solution possible » pour sortir de l’OL du gouffre financier dans lequel il a est plongé depuis l’ère John Textor.