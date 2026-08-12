ASSE : Révélations de Fahmy sur le processus de recrutement

Quelques recrutements ratés sont à l’actif de KSV depuis juin 2024. Huss Fahmy explique le mode de recrutement pour dédouaner le groupe canadien.

ASSE : Descente en Ligue 2 et recrutements ratés par KSV

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Arrivé aux commandes de l’ASSE le 3 juin 2024, Kilmer Sports Ventures entame sa troisième année en tant que prioritaire du club ligérien. Les débuts du groupe présidé par Ivan Gazidis sont compliqués. Les Verts ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de leur première saison (2024-2025) sous pavillon canadien. L’exercice dernier, ils n’ont pas pu remonter dans l’élite. Ils joueront donc en deuxième division pour une deuxième saison consécutive.

En termes de transferts, KSV a réalisé des recrutements qui ont été des flops. De Yunis Abdelhamid (arrivée libre) à Strahinja Stojkovic (2,8 M€) en passant par Pierre Cornud (1,1 M€), Pierre Ekwah (6 M€), Igor Miladinovic (3 M€), Ebenezer Annan (2 M€) ou encore Lassana Traoré, ils n’ont pas réussi à imposer dans le Forez.

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Encore présents dans l’effectif de l’AS Saint-Etienne, Ekwah, Miladinovic et Annan sont d’ailleurs poussés vers la porte de sortie.

Fahmy : « Les décisions sportives sont prises après un process … de façon collective »

Deux ans après avoir repris le club stéphanois en main, Huss Fahmy, vice-président exécutif et directeur des opérations football de KSV, a fait une mise au point sur le recrutement. Selon ses explications, les transferts se font en suivant un processus. Plusieurs cadres du club sont ainsi impliqués dans le procédé.

« Les décisions sportives sont prises après un process impliquant la data, la vidéo, le scouting live et surtout des conversations nombreuses… avec le coach, les recruteurs et Loïc Perrin (directeur sportif) évidemment. Il est impliqué dans toutes ces discussions », a fait savoir le dirigeant de l’ASSE.

Et ce n’est pas tout ! « Toutes nos décisions sont collectives. C’est aussi une manière d’éviter les terrains réservés et de pouvoir se dire les choses quand on se trompe. Mais à la fin, nous sommes responsables des décisions. Quand les choses tournent mal, les personnes à blâmer, c’est nous, KSV », a clarifié Huss Fahmy.

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Cet été, le groupe canadien a déjà investi 10,35 M€ dans le mercato. Il a recruté Sohaib Naïr (1 M€), Jakob Breum (2,2 M€), Aron Csongvai (1 M€), Mamour Ndiaye (1 M€), Thierno Ballo (2,65 M€) et Tamar Svetlin (2,5 M€), selon le chiffres de Transfermarkt.