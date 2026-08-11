Mercato OM : Lorenzi crée la surprise, 6 recrues arrivent ?

L’OM va vivre une fin de mercato très agité. Son directeur sportif Grégory Lorenzi s’active en coulisse pour faire venir six nouvelles recrues.

Mercato OM : Lorenzi prépare l’arrivée de six recrues

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Le mercato de l’Olympique de Marseille peut se résumer en un seul mot : inhabituel. Le club phocéen n’a pas signé la moindre recrue estivale à trois semaines de la reprise du championnat. L’entraîneur Bruno Genesio doit composer avec les moyens du bord en s’appuyant sur les jeunes pousses. Ce qui ne l’empêche pas de réclamer des renforts de taille.

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La direction sportive de l’OM, conduite par Grégory Lorenzi, s’active en coulisses pour régler cette anomalie. Les dirigeants phocéens sont à l’œuvre pour finaliser plusieurs dossiers chauds en ce mois d’août. Le compte spécialisé La Tribune Olympienne le confirme, l’état-major marseillais espère mettre la main sur « cinq à six recrues ».

Des postes déjà définis à l’Olympique de Marseille

La feuille de route est déjà tracée à l’OM. Bruno Genesio a fait du recrutement d’un ailier droit pour remplacer Mason Greenwood sa priorité. La venue d’un gardien de but en remplacement de Geronimo Rulli est aussi souhaitée. Un milieu de terrain, un avant-centre ainsi que de deux profils défensifs polyvalents sont attendus avant la fermeture du mercato.

L'OM cherchera à faire 5-6 recrues sur ce mercato.



2 défenseurs polyvalents (ARD – DC)

1 ailiers droit

1 attaquant

1 milieu

1 gardien



Cela dépendra aussi des ventes encore à finaliser concernant les gros salaires et de quelques indésirables à faire partir. — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) August 11, 2026

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La matérialisation de ces dossiers demeure cependant liée aux prochaines ventes et à l’allègement de la masse salariale de l’OM. Les supporters marseillais devront donc patienter encore un peu avant de voir ces nouveaux visages débarquer au stade Vélodrome.