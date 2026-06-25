OL : Reprise en main de Lyon, Textor allume Michele Kang

Alors que Michele Kang est annoncée comme la future propriétaire de l’OL, John Textor dénonce des manœuvres souterraines de cette dernière pour prendre le contrôle du club rhodanien.

OL : Michele Kang prend le contrôle total du club

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L’OL va devenir la propriété exclusive de Michele Kang, dans quelques jours. Un accord a été conclu avec Cork Gully, l’administrateur judiciaire agissant pour le compte d’Eagle Bidco de John Textor. Déjà au contrôle opérationnel d’Eagle Football Group (EFG), en tant que PDG, la femme d’affaires américaine va bientôt posséder 87,8 % du capital du groupe.

Elle a décidé de rembourser les dettes aux principaux bailleurs d’Eagles Bidco, en injectant 71 M€, dont 31 M€ dès la finalisation du rachat de l’Olympique Lyonnais avec le cabinet britannique. Pour donner plus de détails sur l’opération en cours, Michele Kang et Michael Gerlinger animeront une conférence de presse, vendredi (17h30).

Textor dénonce des « pratiques malveillantes de Kang pour l’affaiblir »

À quelques heures de ce rendez-vous, John Textor est à nouveau passé à offensive. Dans un communiqué officiel, il accuse la future patronne de l’OL de complot pour l’éjecter du groupe et du contrôle du club rhodanien.

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« Depuis juillet 2025, Mme Kang ne cesse de reproduire ses anciennes pratiques commerciales malveillantes, consistant à annoncer des enquêtes internes […], afin d’affaiblir un adversaire commercial, au service de ses ambitions personnelles de contrôle », se défend-il.

John Textor : « Michele Kang tente de nuire à ma réputation »

L’ancien président des Gones interpelle le Conseil d’administration d’EFG à Lyon, sur les stratégies mises en place et les actions menées par sa compatriote pour contester sa gestion antérieure.

« Je me permets d’attirer votre attention sur la pratique inquiétante de la société consistant à utiliser les communiqués de presse officiels […], au service de la tentative évidente et incessante de Mme Kang de nuire à ma réputation », a dénoncé John Textor, évoquant « des remarques gravement inexactes ».

Un système de transfert développé par la future propriétaire de Lyon ?

Répondant aux accusations portées contre lui par le Directeur général, par ailleurs bras droit de Michele Kang, concernant les transferts réalisés sous sa présidence (2023-2025), notamment entre l’Olympique Lyonnais et Botafogo, il estime que Michele Kang en est l’une des responsables.

« Notre système de transfert de joueurs et de financement des créances interentreprises n’est pas une création de l’ancienne équipe dirigeante (…), mais il a été développé sous l’égide de votre PDG actuel, M. Michael Gerlinger », a accusé John Textor.

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La passe d’armes se poursuit donc entre les deux dirigeants américains, autour de l’OL.