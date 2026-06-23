Mercato OL : Gerlinger lâche une annonce qui fait rêver

Après le passage de l’OL en audience à la DNCG, Michael Gerlinger a fait une annonce qui va mettre du baume au cœur des supporters du club.

Mercato : L’OL va passer être les mains de Michele Kang

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Auditionné à la DNCG, ce mardi, l’OL attend la décision de la Commission de contrôle des clubs professionnel. Elle sera rendue d’ici la fin de la semaine, parce que Michele Kang a présenté le dossier de la reprise en mains du club rhodanien.

Un accord a été conclu avec l’administrateur judiciaire britannique, afin d’acquérir 87,8 % du capital d’Eagle Football Group SA, la société mère de l’Olympique Lyonnais, qui était détenue par Eagle Bidco de John Textor.

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L’OL va donc pouvoir lancer véritablement son mercato d’été, après la décision de la DNCG. Une décision qui devrait être favorable pour le club de Lyon, grâce aux efforts de la Direction actuelle pour redresser la situation financière catastrophique, dont elle a hérité de John Textor.

Gerlinger : « Nous ferons tout pour être à la hauteur de l’investissement de Kang »

Dans l’attente de l’avis du gendarme financier de la Ligue de Football professionnel (LFP), Michael Gerlinger se réjouit de la reprise en main du club par la femme d’affaires américaine, par ailleurs présidente de l’OL et propriétaire d’OL Lyonnes.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Michele qui a choisi de reprendre l’Olympique Lyonnais. Son engagement nous encourage à poursuivre tous les profonds changements que nous avons amorcés pour que notre club soit toujours plus fort. Nous avons remis l’OL sur la bonne voie, permettant à notre cellule sportive de travailler sereinement », s’est-il félicité.

Le Directeur général du club rhodanien a ensuite annoncé la couleur sur l’avenir des Gones. « Avec Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Paulo Fonseca (entraîneur), nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de l’investissement personnel de Michele Kang », a-t-il déclaré.

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Pour rappel, l’Olympique Lyonnais a fini à la 4e place de Ligue 1 cette saison. Il disputera donc le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Si elle est recalée pour la C1, l’équipe de Fonseca sera admise en Ligue Europa.