Mercato Stade Rennais : Un nouveau deal bientôt bouclé à 12M€

Le Stade Rennais pourrait bientôt conclure une nouvelle opération sur ce mercato dans le sens des départs. Un milieu de terrain évalué à 12M€ dispose notamment de plusieurs courtisans anglais prêts à passer à l’offensive.

‎‎Mercato Stade Rennais : Jordan James ne sera pas conservé au SRFC

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‎‎Le Stade Rennais a fixé ses exigences pour Jordan James, prêté à Leicester la saison passée. D’après Alan Nixon, quatre clubs de Championship, Middlesbrough, West Ham, Wolverhampton et Burnley, suivent attentivement le dossier. ‎Le club breton espérerait récupérer environ 12 millions d’euros, soit dix millions de livres sterling.

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Une somme intéressante pour un joueur qui ne semble plus occuper une place centrale dans les plans de Franck Haise. ‎Le profil de Jordan James conserve une belle cote outre-Manche. Son activité, son volume de jeu et sa capacité à se projeter séduisent plusieurs formations anglaises, malgré la saison compliquée de Leicester.

‎‎Une vente qui pourrait changer le mercato

Cette concurrence pourrait surtout servir les intérêts rennais. Avec plusieurs prétendants autour de la table, le Stade Rennais dispose d’un argument pour maintenir ses exigences financières. Pas question de faire une braderie estivale. ‎Le départ de James offrirait une marge de manœuvre supplémentaire au Stade Rennais.

Les dirigeants pourraient alors libérer une place dans l’entrejeu et dégager des ressources pour renforcer ce secteur. ‎L’éventuel transfert de Seko Fofana pourrait également peser dans cette équation. Rennes aurait donc intérêt à négocier intelligemment : 12 millions d’euros, dans ce dossier, pourraient devenir une petite pièce importante du prochain puzzle de Haise.

‎‎Le pari financier qui peut rapporter gros

‎Rennes aurait peu de raisons de précipiter cette vente. La présence de quatre clubs anglais permet de faire jouer la concurrence et d’espérer atteindre, voire dépasser, le montant actuellement réclamé. ‎

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Pour Jordan James, l’avenir pourrait donc s’écrire loin de la Bretagne. Pour le SRFC, l’enjeu est différent : transformer un joueur devenu secondaire dans le projet en une rentrée d’argent capable d’alimenter la suite du mercato.