Surprise ! L’OM choisit une destination inattendue pour son stage

L’OM a surpris tout son monde en validant une destination peu habituelle pour préparer la prochaine saison. Le club phocéen posera ses valises en Côte d’Ivoire après la reprise afin d’affiner la préparation du groupe, qui devrait être dirigé par Bruno Genesio.

‎OM : Une préparation qui sort des sentiers battus

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‎Avant de quitter la France, les Olympiens reprendront le chemin de La Commanderie pour les tests médicaux et les premières séances physiques. Selon Foot Mercato, ils s’envoleront ensuite vers la Côte d’Ivoire, un choix qui témoigne de la volonté du club de modifier ses habitudes tout en profitant d’un environnement propice au travail.

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‎Au-delà de l’aspect logistique, ce stage doit permettre au nouvel entraîneur de renforcer rapidement la cohésion de son effectif avant les rencontres amicales de l’été. Ce choix traduit également l’attachement grandissant de l’OM au continent africain, où il bénéficie d’une immense popularité.

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Pour rappel, le club phocéen entretient un partenariat avec la Côte d’Ivoire avec la marque « Sublime Côte d’Ivoire », qui se lit d’ailleurs aisément dans les travées du Vélodrome. Une alliance lancée en 2023 et prolongée jusqu’en 2029. Cet accord historique lie le ministère ivoirien du Tourisme au club phocéen et prévoit une série d’initiatives sportives, sociales et commerciales.