Mercato FC Nantes : Clap de fin pour cette pépite !

Yassine Benhattab se rapproche de la sortie. Écarté des plans du FC Nantes, l’ailier français privilégie deux destinations.

Mercato FC Nantes : C’est terminé pour Yassine Benhattab !

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Le FC Nantes et Yassine Benhattab, c’est fini. Écarté du groupe par les dirigeants et le staff technique, l’ailier français de 23 ans ne portera plus le maillot canari. Une rupture totale s’est installée. Son départ est inévitable.

Le joueur avait pourtant réalisé une belle préparation cet été. Révélé après une excellente saison à Aubagne, l’ancien meilleur joueur de National ne rentre plus dans les plans des dirigeants du FC Nantes. Les deux parties cherchent désormais une porte de sortie, qu’il s’agisse d’un transfert définitif ou d’un prêt.

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Où rejouera-t-il ? Selon Ouest-France, le joueur privilégie deux destinations. La Championship (2ᵉ division anglaise) ou l’Eredivisie (1ʳᵉ division néerlandaise). Ces deux championnats conviennent à son profil. Son explosivité et sa capacité de percussion y sont très recherchées. De plus, les Pays-Bas offrent un cadre idéal pour faire grandir les jeunes pépites.

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Qu’en est-il du FK Krasnodar ? Contrairement aux rumeurs, le joueur n’a pas rejeté cette option. Le club russe suit attentivement la situation et pourrait passer à l’attaque. Si aucune offre convaincante n’arrive rapidement depuis l’Angleterre ou les Pays-Bas, la Russie redeviendra une option très sérieuse. L’histoire nantaise de Benhattab touche à sa fin. Reste à savoir quelle destination le crack français choisira avant la clôture du marché.