Mercato PSG : Grosse annonce pour Khvicha Kvaratskhelia !

‎‎Khvicha Kvaratskhelia s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion de sa carrière au PSG. L’ailier géorgien a choisi de confier ses intérêts à un agent déjà très présent dans l’environnement parisien, un changement qui pourrait peser dans la suite de son aventure française.

‎‎Mercato PSG : Kvaratskhelia opère un changement discret pour sa carrière

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‎‎Le PSG va bientôt voir évoluer l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia. Selon Fabrizio Romano, le joueur a donné son accord pour être représenté par Moussa Sissoko, appelé à devenir son nouvel agent. Une décision qui concerne d’abord la gestion de sa carrière, mais qui ne devrait pas passer inaperçue dans les couloirs du Campus PSG.

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‎‎Arrivé de Naples en janvier 2025, l’international géorgien s’est progressivement installé parmi les joueurs offensifs majeurs de l’effectif parisien. Son changement de représentant intervient donc à un moment où sa valeur sportive est particulièrement importante. Et dans le football moderne, un agent n’est jamais très loin des grandes discussions.

‎‎Kvaratskhelia rejoint un cercle déjà bien connu à Paris

‎‎Le choix de Moussa Sissoko n’est pas si surprenant. Le représentant connaît parfaitement le PSG puisqu’il accompagne déjà plusieurs joueurs importants du club, parmi lesquels Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Kvaratskhelia va ainsi évoluer dans un environnement professionnel déjà familier de la direction parisienne.

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‎‎Pour l’attaquant, cette nouvelle collaboration doit surtout permettre d’encadrer au mieux les prochaines étapes de sa carrière. Les négociations, les intérêts extérieurs ou encore les éventuelles discussions contractuelles pourront désormais être suivis par un représentant expérimenté. Pas de quoi déclencher immédiatement l’alarme incendie à Paris, donc.

‎‎Une décision qui arrive au meilleur moment ?

‎‎Sur le terrain, Kvaratskhelia a déjà démontré qu’il n’était pas venu au PSG pour jouer les figurants. La saison dernière, le Géorgien a compilé 19 buts et 10 passes décisives en 48 rencontres, des statistiques qui illustrent son poids dans l’animation offensive parisienne. Son début de saison a également été remarqué puisqu’il a trouvé le chemin des filets contre Aston Villa lors de la victoire parisienne en Supercoupe de l’UEFA.

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‎‎Ce rendement donne forcément davantage de poids à la gestion de son avenir. Avec un joueur désormais installé dans le projet parisien et un nouvel agent aussi proche du club, les prochaines discussions seront observées attentivement. Pour autant, rien ne permet d’affirmer que ce changement annonce une volonté de départ.

‎‎Le signal fort à retenir pour le Paris SG

‎Cette décision doit surtout être interprétée comme une évolution stratégique dans l’entourage de Kvaratskhelia. Le choix d’un agent qui connaît déjà les rouages du Paris Saint-Germain peut faciliter les échanges et offrir au joueur un accompagnement particulièrement adapté à sa situation parisienne.

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‎‎Le plus important reste donc ailleurs : Kvaratskhelia ne prépare pas, à ce stade, ses valises pour quitter Paris. Il change de représentant, rien de plus. Mais avec Moussa Sissoko désormais appelé à défendre ses intérêts, chaque future discussion prendra forcément une autre dimension. Et au PSG, où chaque mouvement est scruté à la loupe, cette nouvelle mérite déjà toute l’attention.