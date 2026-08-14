Pourquoi le Stade Rennais doit encore vendre avant la fin du mercato

‎‎Le Stade Rennais aborde la dernière partie du mercato avec une équation financière qui pourrait encore dicter plusieurs décisions. Malgré sa puissance économique et son retour en Coupe d’Europe, le club breton doit poursuivre ses ventes pour maintenir ses comptes dans les clous du fair-play financier.

‎Le mercato rennais n’a pas encore livré son dernier verdict

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‎‎Le Stade Rennais a déjà réalisé plusieurs opérations importantes, mais le chantier financier reste ouvert. Selon les informations rapportées par Ouest-France, le club doit continuer à générer des recettes sur le mercto afin de compenser un modèle économique structurellement déficitaire. Les chiffres donnent le vertige : autour de 130 millions d’euros de dépenses pour environ 70 millions de recettes attendues cette saison.

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‎‎Cette différence oblige donc la direction à regarder encore du côté des départs. Rennes ne se trouve pas dans une situation comparable à celle de clubs lourdement sanctionnés par l’UEFA, mais son retour sur la scène européenne impose davantage de vigilance. Et dans ce contexte, une dernière grosse vente pourrait faire beaucoup de bien aux finances bretonnes.

‎L’Europe impose une discipline qui ne laisse aucun répit

‎‎Le retour en Coupe d’Europe est une excellente nouvelle sportivement. Financièrement, en revanche, il s’accompagne de contraintes supplémentaires. Le fameux fair-play financier de l’UEFA surveille les équilibres des clubs et rappelle régulièrement que les dépenses ne peuvent pas éternellement courir plus vite que les recettes.

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‎‎Arnaud Pouille l’avait expliqué à Ouest-France : avec les salaires, les charges de fonctionnement et l’amortissement des transferts, le Stade Rennais doit régulièrement compter sur les ventes de joueurs pour rééquilibrer son exploitation. Le propriétaire dispose certes de moyens considérables, mais même un portefeuille bien garni n’autorise pas toutes les fantaisies. Le football moderne a ses factures.

‎Une ou deux ventes pourraient encore tout changer

‎‎Le Stade Rennais aurait besoin d’atteindre environ 100 millions d’euros de ventes pour retrouver un équilibre satisfaisant, toujours selon Ouest-France. Avec environ 70 millions déjà engrangés, il manquerait donc une trentaine de millions pour atteindre l’objectif évoqué. Une ou deux opérations significatives pourraient suffire à refermer l’écart.

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‎‎Cette situation explique aussi pourquoi certains dossiers restent particulièrement surveillés. Les dirigeants doivent arbitrer entre la valeur sportive d’un joueur et l’intérêt financier de son départ. Le cas de Breel Embolo est notamment cité parmi les possibles sorties de fin de mercato, avec un impact attendu également sur la masse salariale.

‎‎Le pari financier qui peut conditionner la suite

‎‎Le Stade Rennais n’a pas besoin de vendre dans la panique. Le club dispose d’une situation plus solide que beaucoup d’autres formations françaises et peut encore prendre le temps de négocier correctement. Mais l’objectif comptable demeure suffisamment important pour empêcher le mercato de se terminer tranquillement les bras croisés.

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‎‎Le véritable enjeu sera donc de trouver le bon équilibre. Vendre un joueur au bon prix, alléger les salaires et préserver un effectif compétitif : voilà le casse-tête de la direction rennaise. Une dernière grosse opération pourrait offrir de l’air au club. À l’inverse, une absence de vente importante pourrait contraindre Rennes à surveiller davantage ses dépenses dans les prochains mois.