Mercato FC Nantes : Un cadre sur le départ, direction Turquie !   

Un géant turc débarque au FC Nantes pour s’offrir Mostafa Mohamed pendant ce mercato estival. Les Kita sont vendeurs.

Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Mostafa Mohamed !

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Samsunspor veut s’offrir Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes. Le club turc, en quête pressante d’un numéro 9, a d’ailleurs déjà dégainé une offre concrète. Les discussions s’accélèrent entre les deux directions pour sceller l’avenir de l’international égyptien, dont le départ de la Beaujoire paraît désormais inévitable.

Le club de Samsunspor cherche à muscler son attaque. Pour cela, il mise sur un joueur qui connaît parfaitement son championnat. Mostafa Mohamed a en effet porté les couleurs de Galatasaray entre 2021 et 2022, une période faste où il a marqué 17 buts en 58 matchs. La Turquie se souvient de lui ; elle veut le voir revenir.

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Le FC Nantes ne retiendra pas son avant-centre de 28 ans, lié au club jusqu’en juin 2027. Il faut dire que sa dernière saison a déçu. Dans un effectif nantais en crise et finalement relégué, l’Égyptien n’a inscrit que 4 buts en 24 rencontres.

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Selon les médias turcs, Samsunspor propose environ 2 millions d’euros. Si aucun accord définitif n’est signé, les négociations avancent de manière très positive. Vendre Mohamed arrange les finances nantaises. Cette opération permettra d’alléger la masse salariale tout en récupérant une indemnité bienvenue pour un joueur qui, de toute façon, clamait ses envies d’ailleurs depuis des mois.