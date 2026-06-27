Mercato FC Nantes : Une offre dingue tombe pour un chouchou de Kita  

Un club de Ligue 1 fonce sur un crack du FC Nantes pour ce mercato estival. Les dirigeants nantais visent le jackpot pour leur joueur.

Mercato FC Nantes : Lorient passe à l’attaque pour Johann Lepenant

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Le FC Lorient veut Johann Lepenant, et les pourparlers ont commencé. Le milieu de terrain du FC Nantes, devenu l’une des valeurs marchandes les plus attractives du club aux côtés de Mathis Abline, attire les regards en ce début de mercato estival. À 23 ans, l’ancien international espoir ne devrait pas s’éterniser sur les bords de l’Erdre.

Son profil ultra-complet plaît. De plus, sa solide expérience du haut niveau joue en sa faveur. Le joueur totalise déjà plus de 150 apparitions professionnelles, dont 91 en Ligue 1. Lié aux Canaris jusqu’en juin 2029, l’ancien Lyonnais continue de faire craquer les recruteurs de Ligue 1.

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Selon les indiscrétions, le FC Lorient suit attentivement ses performances depuis plusieurs mois. Les Merlus cherchent à apporter de tonus à leur entrejeu. Pour cette raison, les dirigeants lorientais ont récemment manifesté un intérêt très concret auprès de l’entourage du natif de Granville.

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Reste maintenant à convaincre Nantes. La direction nantaise se trouve en position de force grâce à ce contrat de longue durée, ce qui promet de longues négociations pour un dossier qui s’annonce d’ores et déjà brûlant. Les Kita veulent céder certains joueurs uniquement si des offres alléchantes sont présentées. Pour ce milieu de terrain, les pensionnaires de la Beaujoire visent plus de 10 millions d’euros.