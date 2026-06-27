Mercato FC Nantes : Négociation en cours, départ imminent de ce cadre ?

Le FC Nantes sombre en deuxième division, mais Matthis Abline reste courtisé en Ligue 1. L’attaquant nantais refuse l’étage inférieur. Pour lui, un départ s’impose cet été.

Mercato FC Nantes : Le Paris FC passe à l’attaque pour Matthis Abline !

La suite après cette publicité

La relégation force le FC Nantes à revoir ses plans financiers. Les dirigeants doivent absolument vendre pour générer des revenus. Le club ouvrira la porte au départ de Matthis Abline si une offre XXL se présente. La direction réclame une somme astronomique : 40 millions d’euros.

Le Paris FC veut frapper ce grand coup. Déjà positionné lors des précédents mercatos, le club francilien accélère activement en coulisses. Selon les indiscrétions, des négociations secrètes ont commencé avec l’entourage du joueur et la direction nantaise.

À voir

Mercato : C’est fait, le PSG réussit le braquage du siècle

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est décidé ! Lepenant quitte le FCN

Le club parisien cherche un renfort offensif jeune et prometteur. Matthis Abline incarne le profil idéal pour porter ses ambitions de grandeur en Ligue 1. Mais attention, il y a du beau monde sur ce dossier. Paris n’avance pas seul. La concurrence s’annonce rude pour le jeune buteur. L’AS Monaco et plusieurs écuries étrangères suivent le dossier de très près.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une offre dingue tombe pour un chouchou de Kita

Mercato FC Nantes : Un gros départ est acté à Nantes

À voir

Mercato PSG : Nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez ?

L’été dernier, Nantes avait repoussé toutes les offres. Aujourd’hui, les pensionnaires de la Beaujoire ont changé de position même si la direction nantaise maintient ses exigences élevées. Le joueur veut la Ligue 1. Le Paris FC offre une opportunité concrète. Les Kita vont le laisser venir dans la capitale française si les Parisiens répondent aux exigences financières XXL.