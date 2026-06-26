Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un nouveau crack a signé !  

Ça bouge au FC Nantes pendant ce mercato estival. Un autre crack vient de parapher son contrat professionnel.

Mercato FC Nantes : Yanel Zézé passe pro !

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Le FC Nantes sécurise ses bijoux de famille. Le jeune gardien Yanel Zézé vient de signer son tout premier contrat professionnel. C’est une bonne nouvelle pour ce pur produit de l’académie, couvé au club depuis ses 8 ans. À 18 ans, le portier de la génération 2008 s’engage pour trois saisons.

Les dirigeants du FC Nantes croient en lui. Il faut dire que le joueur impressionne. Ce gardien de but brille ces derniers mois. Le nom de famille Zézé résonne d’une manière très particulière en Loire-Atlantique. Nathan Zézé, le grand frère, a récemment rapporté le jackpot aux Canaris.

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Son transfert vers le club saoudien de NEOM SC a rapporté 20 millions d’euros aux Canaris. Yanel suivra-t-il la même trajectoire dorée ? L’Arabie Saoudite, armée de ses arguments financiers colossaux, séduit de plus en plus de jeunes talents européens. La question de l’avenir se pose déjà, alors même que le contrat vient de débuter.

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Pour l’instant, Nantes cadenasse son joyau. International français U17, Yanel Zézé incarne cette nouvelle vague nantaise issue d’un centre de formation historiquement réputé. Le club ligérien applique sa recette classique : polir les talents, puis acter de grosses ventes. Si le nouveau gardien professionnel confirme les espoirs placés en lui, les pelouses de Ligue 1 deviendront vite trop petites. Les recruteurs étrangers observeront ses moindres arrêts.