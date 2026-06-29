Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup dingue en Russie !  

Les dirigeants du FC Nantes ciblent un buteur en Russie pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du Tunisien.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un buteur tunisien

La suite après cette publicité

Un nouvel attaquant pourrait débarquer à la Beaujoire cet été. Le FC Nantes veut Hazem Mastouri. Selon le média TN FOOT, le club lorgne cet international tunisien. Ce joueur évolue en Russie, sous les couleurs du Dinamo Makhachkala.

À 29 ans, cet avant-centre impressionne par ses solides performances. Il a une grande expérience, lui qui a déjà évolué dans les championnats de Tunisie, d’Irak et de Russie. Capable de s’adapter partout très vite, ce profil séduit le marché européen. C’est un joueur polyvalent et immédiatement opérationnel. Il a les atouts pour faire le job à Nantes.

À voir

Mercato : C’est officiel, le PSG tient sa première recrue !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un nouveau crack a signé !

Hazem Mastouri a marqué contre les Pays-Bas durant la Coupe du monde. Cette solide référence internationale attise les convoitises, et le FC Nantes rejoint une concurrence déjà XXL sur ce dossier. Les Canaris doivent impérativement rebâtir leur attaque en raison des départs probables de Matthis Abline et Mostafa Mohamed.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un cadre sur le départ, direction Turquie !

Mercato FC Nantes : Négociation en cours, départ imminent de ce cadre ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce roc

Recruter le Tunisien constituerait donc un renfort de poids, même si aucune offre formelle n’existe pour le moment. Sa valeur marchande tourne autour de 900 000 € sur le site Transfermarkt. C’est un prix abordable. Les dirigeants nantais passeront-ils concrètement à l’action ces prochains jours ? Tout pourrait bientôt s’accélérer.