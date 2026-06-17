Mercato FC Nantes : Abline au FCN, c’est terminé cet été

‎‎Le FC Nantes et Matthis Abline semblent désormais se diriger vers une séparation inévitable dès ce mercato estival. Malgré la relégation des Canaris en Ligue 2, l’attaquant conserve une solide réputation sur le marché et son avenir paraît déjà s’écrire loin de la Beaujoire.

‎Mercato FC Nantes : Matthis Abline, un départ presque acté

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‎La saison difficile du FC Nantes n’a pas entamé la valeur de Matthis Abline. Dans un effectif marqué par les désillusions, l’avant-centre a su conserver une image positive auprès de nombreux recruteurs grâce à ses performances et à son potentiel encore important.

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‎Plusieurs formations françaises et européennes surveillent attentivement sa situation. De Monaco à Rome, en passant par le Paris FC, Crystal Palace ou Galatasaray, les prétendants ne manquent pas pour un joueur considéré comme l’un des profils offensifs les plus attractifs de sa génération.

‎Une opération stratégique pour le FCN

‎Au sein du club nantais, l’idée d’un transfert semble déjà intégrée. Selon Emmanuel Merceron, spécialiste de l’actualité du FC Nantes, « Matthis Abline partira, même si c’est le 1er septembre. Il faut partir du principe qu’on ne compte pas sur lui en Ligue 2 ». L’insider ajoute même : « Je mise sur un départ rapide ». ‎Cette perspective représente également un enjeu financier majeur pour les dirigeants nantais.

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Une vente significative permettrait de récupérer des liquidités précieuses et de rééquilibrer la masse salariale avant le prochain exercice. Dans ce contexte, conserver Abline apparaît de moins en moins probable, tant les intérêts sportifs et économiques convergent vers un transfert cet été.