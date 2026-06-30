Ça chauffe à l’OM : Beye fixe une condition avant de partir

Les discussions entre Habib Beye et la nouvelle direction de l’OM se poursuivent. Mais une dernière condition retarde encore la résiliation de son contrat.

Mercato OM : Habibe Beye reste inflexible

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Le changement d’entraîneur se complique à l’Olympique de Marseille. La nouvelle direction phocéenne est plongée dans un bras de fer avec Habib Beye. Elle souhaitait jusqu’ici trouvé un terrain d’entente pour une séparation à l’amiable. Sauf que le coach franco-sénégalais ne l’entend pas forcément de cette oreille.

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Habib Beye refuse de quitter le navire OM sans obtenir gain de cause. Le désaccord porte essentiellement sur le montant des indemnités de départ. Foot365 le confirme, l’actuel entraîneur de Marseille exige le versement intégral de sa dernière année de contrat restante.

2,5 à 3 millions d’euros pour acter son départ

Il réclamerait au total un montant compris entre 2,5 et 3 millions d’euros. Telle est son exigence avant de s’en aller et céder la place à Bruno Genesio. Les dirigeants de l’OM sont donc prévenus. Ils tentent d’actionner une clause liée à l’absence de qualification en C1. Ce mécanisme vise à réduire les émoluments du technicien et, par ricochet, le coût de son licenciement.

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Mais Habib Beye ne se laisse pas faire. Il aurait brandit la menace d’une saisine des instances juridiques compétentes pour contester cette disposition. Ce désaccord freine pour le moment l’arrivée de Bruno Genesio. La nouvelle direction de l’OM devra vite trouver une solution à ce casse-tête.