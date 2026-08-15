Ligue 1 : Les 3 cracks à absolument suivre pour la saison 2026‑2027 !

À une semaine du retour de la Ligue 1, il est temps d’explorer ce que le championnat de France aura à nous offrir. À commencer par la jeunesse qu’il va contribuer à promouvoir. L’occasion de vous présenter les trois grosses pépites à suivre en priorité cette saison.

Ligue 1 : Mathys Detourbet (AS Monaco), l’ailier feu follet ambidextre

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Oubliez d’avance les Désiré Doué, Warren Zaïre‑Emery, Ayyoub Bouaddi ou encore Malick Fofana. Ne vous attendez pas non plus à retrouver les révélations de la saison précédente comme Robin Risser, Dayann Methalie, Tytel Tati ou Sidiki Chérif. Si vous verrez qu’on se contredira en partie un peu plus tard, l’objectif est de miser sur trois joueurs aux profils différents, prêts à éclore en 2026‑2027.

Commençons par le premier, peut‑être le plus prometteur de la bande : le néo‑monégasque Mathys Detourbet. Âgé de 19 ans, l’international français espoirs est arrivé sur le Rocher sous forme de prêt d’une année en provenance de Manchester City. S’il a tapé dans notre œil, et dans celui des dirigeants citizens, c’est parce qu’il sort d’une saison remarquable à Troyes. Champion de Ligue 2 et promu dans l’élite, l’ESTAC peut grandement le remercier.

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Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 35 matchs lors de l’exercice 2024‑2025 avec le club dont il est natif, l’ailier ambidextre d’1m78 possède des qualités d’un contre un impressionnantes. Déjà utilisé dans la formation de Filipe Luís, le nouvel entraîneur de l’ASM, lors des matchs amicaux, il s’avance comme un titulaire sur une des deux ailes, notamment celle de droite depuis le départ de Maghnes Akliouche au PSG.

Les dirigeants du club de la Principauté attendent énormément de lui, sachant que son point de chute pour la saison 2027‑2028 est connu : il retournera chez les Sky Blues. Il aura une saison pour mettre tout le monde d’accord et confirmer les 25 millions d’euros que Manchester City a lâchés sur lui en juin dernier pour le recruter. Sa mission commence donc dès jeudi prochain face au Górnik Zabrze en barrage de Ligue Europa Conférence.

Rudy Matondo (Paris FC), le jeune déjà aux allures de grand

On vous avait prévenus : son cas va déroger à la règle que nous nous sommes fixée plus haut. Rudy Matondo, le natif d’Évry‑Courcouronnes dans l’Essonne, a déjà disputé un bon nombre de matchs de Ligue 1 dans sa très jeune carrière (32). Mais qu’importe : le gamin de 18 ans, révélé à l’AJ Auxerre et transféré l’hiver dernier de la Bourgogne au Paris FC pour pas moins de 17,5 millions d’euros (bonus compris), a déjà tout d’un grand.

L’international français U17 est réputé dans le vestiaire parisien pour sa joie de vivre et sa maturité. Blagueur, mais aussi très travailleur, le milieu de terrain d’1m80 s’exprime constamment, même aux côtés des cadres tels que Kevin Trapp ou Pierre Lees‑Melou, rapporte L’Équipe. Auteur de ses deux premiers buts professionnels lors du même match face à Brest le 3 mai dernier, Matondo ne cesse de progresser à pas de géant.

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Le nouveau projet du PFC emmené par Liam Rosenior, nommé entraîneur du club il y a un mois, est axé sur la jeunesse, faisant du numéro 23 francilien un des futurs joueurs majeurs du technicien de 42 ans. Dans le 4‑2‑3‑1 de l’Anglais, avec un entrejeu à deux, l’ex‑milieu auxerrois pourra mettre à profit son gros volume de jeu, sa capacité à récupérer les ballons et à se projeter offensivement. Autant dire que la saison 26‑27 pourrait être la sienne.

Xavier Junior Mandza (OGC Nice), le phénomène de précocité polyvalent

Il est le dernier de cette liste très restrictive de trois joueurs, le moins connu et le plus jeune. Xavier Junior Mandza a signé à 17 ans son premier contrat pro à l’OGC Nice cette saison. Lui, l’enfant de Saint‑Roch, un quartier de la ville du club dans lequel il évolue depuis ses 6 ans, a dû en faire des plongeons dans la Méditerranée depuis les plages à galets de la côte niçoise. Mais cette année, son plongeon le plus périlleux s’effectuera dans le grand bain de la Ligue 1.

Également international français U17, comme Rudy Matondo qu’il côtoie à chaque rassemblement, il évolue aussi au milieu du terrain… enfin presque. Junior Mandza est en réalité un joueur doté d’une polyvalence rare pour son âge, mais que le football moderne exige. Capable d’évoluer en 6 ou en 8, mais aussi sur le couloir gauche défensif, en piston comme en axial, il est un véritable couteau suisse pour ses entraîneurs.

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D’ailleurs, son nouveau coach Olivier Pantaloni l’a essayé dans sa défense à trois en central gauche lors des matchs de préparation, et le résultat a été bluffant. Depuis le départ à la retraite de la légende Dante, celui qui sera majeur le 6 avril 2027 prétend sérieusement à débuter la saison 2026‑2027 de Ligue 1 en tant que titulaire avec Nice face à Lorient samedi prochain. Conclusion : le jeune Aiglon n’a plus qu’à prendre son envol.