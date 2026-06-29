Ça chauffe à l’OM : La rupture de Beye vire au cauchemar

La direction de l’OM est bien déterminée à se séparer de Habib Beye cet été. Sauf qu’elle rencontre des obstacles inattendus dans le processus de résiliation de contrat.

Mercato : Habib Beye s’accroche au banc de l’OM

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L’Olympique de Marseille va enfin sortir de son immobilisme. Suite aux décisions de l’UEFA et la DNCG, sa direction conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi peut enfin lancer son mercato estival. Les dirigeants phocéens travaillent déjà sur plusieurs dossier, à commencer par le changement d’entraîneur.

Habib Beye demeure jusqu’ici aux commandes du banc de l’OM. Même s’il ne fait aucun doute que le coach sénégalais est absent des plans de la nouvelle direction. Des discussions ont été entamées pour acter une rupture amiable de son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Une clause spécifique semblait même facilité son limogeage.

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Le salaire de la seconde année de Habib Beye serait indexé aux performances de son équipe. La honteuse cinquième place de l’OM aurait entraîné une baisse de ses émoluments. Cela réduit ainsi le coût de ses indemnités de licenciement. Sauf que la réalité est différente.

Les négociations pour résilier son bail se compliquent

Les négociations pour résilier le contrat de Habib Beye stagnent. Le Phocéen l’assure, la direction de l’OM se heurte à « davantage de difficultés que prévu » pour obtenir la signature de l’ancien latéral droit. Ce blocage inattendu ralentit la mise en place du projet sportif.

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Cela retarde surtout la nomination de Bruno Genesio. L’entraîneur français de 59 ans a déjà un accord avec l’OM. Il n’attendrait plus que le départ de Beye pour rebondir à Marseille. Ces imprévus plongent les supporters phocéens dans une longue attente.