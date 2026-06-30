Ça chauffe : Habib Beye prêt à poursuivre l’OM en justice !

Le climat se tend en coulisse à l’OM. La résiliation du contrat de Habib Beye devraitdéboucher sur un contentieux juridique.

Mercato : Les négociations entre l’OM et Habib Beye se crispent

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La résiliation de Habib Beye devait être une simple formalité administrative. Elle se transforme à présent en un véritable bourbier juridique pour la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille. Cette dernière souhaitait une séparation rapide. Ce qui aurait facilité l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc phocéen. Sauf que le technicien franco-sénégalais a décidé de durcir sa position.

Habib Beye refuse jusqu’ici toute concession financière. L’insider Mohamed Toubache-Ter le confirme, l’actuel entraîneur de l’OM conteste la validité des accords de sortie conclus en février dernier. Il estime que les départs de Pablo Longoria et Mehdi Benatia rendent caducs les engagements pris avec l’ancienne direction.

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Habib Beye réclame de ce fait l’intégralité de sa rémunération pour sa deuxième année à l’OM. Des exigences difficiles à accepter pour les dirigeants phocéens. Ceux-ci comptaient sur une clause liée à l’absence de qualification en Ligue des champions pour réduire drastiquement les indemnités de licenciement.

La menace d’une poursuite judiciaire brandit

Mais Habib Beye conteste cette interprétation contractuelle. Il menacerait même de porter l’affaire devant la commission juridique de la LFP dans l’optique d’obtenir gain de cause. Le bras de fer entre les deux parties s’enlise. Marseille, déjà épinglé par la DNCG, se retrouve coincé par les exigences d’un coach sortant.

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La facture pourrait atteindre 3 millions d’euros, alourdissant les difficultés économique du club. Cette impasse paralyse le début du mercato phocéen et l’intronisation de Bruno Genesio. Il faudra vite trouver une solution à ce litige.