Coup de théâtre à l’OM : Genesio officialisé cette semaine ?

L’Olympique de Marseille accélère pour l’arrivée de son nouvel entraîneur. Bruno Genesio devrait prendre les commandes de l’équipe dès cette semaine.

Mercato OM : L’officialisation de Bruno Genesio est imminente

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Les lignes bougent à l’Olympique de Marseille qui s’apprête à acter un changement notable sur son banc de touche. La nouvelle direction emmenée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi a depuis longtemps arrêté son choix. Ils misent sur Bruno Genesio pour la saison à venir.

Sauf que jusqu’ici l’officialisation de sa venue tarde. Elle est même suspendue à des difficultés administratives. Habib Beye étant encore l’entraîneur de l’OM jusqu’en juin 2027. Le Franco-sénégalais et continue d’organiser la reprise avec ses adjoints malgré l’arrivée imminente de son successeur.

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Cette situation a provoqué diverses interrogations à Marseille. Habib Beye aura-t-il une seconde chance ? Les dernières tendances sont négatives. Car la nouvelle direction de l’OM ne souhaite pas le conserver. Les négociations pour une rupture à l’amiable s’avèrent plus complexes que prévu.

Une formalité à régler cette semaine

Ce qui devrait être une simple formalité retarde l’annonce tant attendue de Bruno Genesio. Le dénouement est cependant très proche. Le passage devant la DNCG ayant été franchi, le club dispose des garanties nécessaires pour finaliser ce dossier. Le Phocéen laisse entendre que cette double affaire sera réglée durant cette semaine.

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Habib Beye devrait vite laisser la place à Bruno Genesio. Le technicien de 59 ans héritera d’un chantier immense. Il devra reconstruire un effectif compétitif tout en répondant aux exigences strictes de l’OM. Il devra composer avec un budget mercato très limité.