Mercato FC Nantes : Kita prépare un double coup magistral !  

Les dirigeants du FC Nantes flairent deux jolis coups cet été. Deux joueurs libres pourraient débarquer à Nantes dans les prochaines semaines.

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Le FC Nantes doit reconstruire sa défense pour la Ligue 2. Le défi est de taille, surtout avec des finances serrées. Pour bâtir un groupe compétitif à moindres frais, les Canaris visent le marché des joueurs libres.

Deux opportunités concrètes se dégagent pour renforcer leur ligne défensive sans dépenser un centime en indemnités de transfert. Il s’agit de Gautier Lloris et Gideon Mensah. Ces deux éléments connaissent parfaitement le football français. Ils correspondent en tout point aux besoins des Kita.

Rompu aux joutes de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Gautier Lloris peut aider le FC Nantes la saison prochaine. Pour le club nantais, intégrer un tel profil permet de densifier la rotation sans débourser le moindre euro en transfert. C’est une aubaine. C’est un défenseur central solide.

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Pour le poste de latéral gauche, la piste Gideon Mensah s’avère séduisante. L’international ghanéen possède une solide expérience du championnat de France après des passages remarqués à Bordeaux et à Auxerre. Vitesse, apport offensif et résistance à la pression caractérisent ce défenseur habitué aux combats du haut et du bas de tableau.

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Mensah offre le profil idoine pour un FC Nantes qui veut vite remonter en Ligue 1. Obtenir sa signature pour 0€ est un coup XXL pour les finances nantaises. Sur le papier, Gautier Lloris et Gideon Mensah représentent des recrues idéales. Ils combinent expérience, polyvalence, maîtrise de la Ligue 1. Si les discussions aboutissent, les Canaris réaliseront un double coup magistral à bas coût.