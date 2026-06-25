FC Nantes : Le plan mercato à 30M€ des Kita pour la Ligue 2

Franck Kita a pris la parole pour la première fois depuis la relégation du FC Nantes. Avec un budget annoncé de 30 millions d’euros et une stratégie de recrutement ciblée, les dirigeants nantais affichent désormais leur volonté de reconstruire rapidement pour retrouver l’élite du football français.

‎FC Nantes : Une prise de parole attendue après la descente

‎Sur les bords de l’Erdre, le temps du recueillement semble terminé. La présentation de Michel Der Zakarian a servi de cadre à une reprise de parole particulièrement observée. Après une saison conclue par une relégation douloureuse, la direction du FC Nantes devait apporter des réponses à des supporters encore marqués par l’échec.

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‎Franck Kita a reconnu les erreurs qui ont conduit le club dans cette situation. Le dirigeant a assumé « l’entière responsabilité de cette sortie de route », tout en admettant implicitement que certaines décisions sportives n’avaient pas produit les effets espérés. Une déclaration rare dans un contexte où les dirigeants sont souvent réticents à reconnaître leurs torts publiquement.

‎Un budget conséquent et un recrutement ciblé

‎Pour préparer l’exercice en Ligue 2, le FC Nantes entend s’appuyer sur un budget annoncé de 30 millions d’euros. Un montant important à l’échelle du championnat qui témoigne de l’ambition du club de ne pas s’installer durablement au deuxième échelon national. ‎La ligne directrice du recrutement a également été clairement définie.

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Franck Kita souhaite attirer « des joueurs qui connaissent la France, la Ligue 2 ». Ce choix traduit une volonté de privilégier l’expérience et la connaissance du championnat plutôt que des paris à long terme. Dans une compétition réputée exigeante, l’adaptation rapide constitue souvent un facteur décisif.

‎Une direction sous pression mais déterminée

‎Le dirigeant nantais a également évoqué son silence après la relégation. « Je n’avais qu’une envie, c’était de fermer ma gueule et de rentrer à la maison », a-t-il confié avec franchise. Une phrase qui résume l’ampleur de la déception ressentie après la chute d’un club habitué à évoluer parmi l’élite.

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‎Mais l’échange avec les journalistes s’est ensuite tendu lorsque la question de la gouvernance a été abordée. Visiblement agacé, Franck Kita a répondu : « Vous êtes dans la provocation et je ne répondrai pas à ça », avant d’ajouter : « Je sais que vous avez vos petites entrées, vos petits copains, on se connait depuis 20 ans. »

‎Le retour en Ligue 1 comme unique horizon

‎Au-delà des tensions, le message envoyé par les dirigeants est clair : la relégation ne s’accompagne d’aucun projet de retrait. Les rumeurs de changement d’actionnaire ont été écartées et la famille Kita entend conserver les commandes du club.

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‎Avec Michel Der Zakarian sur le banc, un budget conséquent et un recrutement orienté vers des joueurs habitués aux réalités de la Ligue 2, le FC Nantes mise sur une reconstruction rapide. L’objectif affiché reste la remontée dès la fin de saison, afin de permettre aux Canaris de retrouver au plus vite leur place parmi les grands noms du football français.