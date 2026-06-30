Mercato AS Monaco : Scuro frappe un coup double de génie !

L’AS Monaco enregistre un départ important en ce début de mercato estival. Dans le même temps, Thiago Scuro, directeur général du club monégasque, a bouclé sa première recrue estivale.

Mercato : Un cadre quitte l’AS Monaco

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L’histoire entre l’AS Monaco et Caio Henrique a pris fin ce mardi, six ans et 211 matches après l’arrivée du Brésilien sur le Rocher. Le latéral gauche de 28 ans s’est engagé avec l’Ajax Amsterdam, comme l’a officialisé le club néerlandais dans un communiqué, qui stipule que les parties prenantes « sont parvenues à un accord dans le cadre du transfert » du joueur.

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Jordi Cruyff, le directeur technique de l’Ajax, a précisé que sa cellule « travaillait très dur depuis un certain temps » pour recruter Caio Henrique. Le fils de la légende Johan Cruyff indique également qu’il apprécie Henrique pour « sa grande expérience et son tempérament de leader », qui lui permettront « d’avoir un impact immédiat » sur sa nouvelle formation.

Le transfert de l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid devrait rapporter un peu plus de 10 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 3 millions d’euros de bonus. L’ASM a également négocié un pourcentage de 25% sur une éventuelle future revente. De son côté, l’AS Monaco a confirmé le départ de son numéro 12 sur sa page Twitter, avec une vidéo illustrant ses moments forts dans la Principauté.

L’AS Monaco annonce le départ de Caio Henrique à l’Ajax d’Amsterdam.



Arrivé sur le Rocher à l'été 2020, le latéral gauche brésilien quitte le Club après 6 saisons et 211 apparitions sous les couleurs monégasques.



Obrigado Caio ! ❤️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

« 39 passes décisives en 211 apparitions pour le 2e meilleur passeur de l’AS Monaco au 21e siècle. Merci Caio Henrique pour ces six saisons, ton engagement et tous les moments vécus en Rouge & Blanc. Bonne chance pour la suite de ta carrière ! », écrit notamment l’ASM, qui a aussitôt remplacé le natif de Santos.

Flavio Nazinho remplace Caio Henrique à Monaco

Le club de la Principauté a enregistré ce mardi la venue de Flavio Nazinho en provenance du Cercle Bruges. Pour rappel, l’écurie belge est un club satellite de l’AS Monaco. L’arrière gauche de 22 ans a signé un contrat de quatre ans.

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Auteur de trois buts et sept passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues, il sort d’une belle saison avec la formation belge. L’AS Monaco a déboursé environ 5 millions d’euros, selon Nice-Matin pour le recruter.

𝐅𝐥𝐚̀𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 est Rouge & Blanc ! 🇲🇨



Le latéral gauche portugais de 22 ans rejoint l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges et s’engage jusqu’en juin 2030.



Bienvenue Flàvio ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

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L’international espoir portugais vient pour pallier le départ de Caio Henrique à l’Ajax Amsterdam. Flavio Nazinho est la première recrue estivale de Thiago Scuro.

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