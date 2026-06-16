Mercato AS Monaco : Un défenseur veut quitter l’AS Monaco !

Malgré des passages prometteurs sur le Rocher et un contrat courant jusqu’en juin 2028, un défenseur prometteur souhaite quitter les rangs de l’AS Monaco afin de retrouver un temps de jeu régulier. Et les courtisans s’activent déjà pour le récupérer.

Mercato AS Monaco : Kassoum Ouattara négocie un départ

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Barré par Caio Henrique et Christian Mawissa, sans compter la future recrue Nazinho, Kassoum Ouattara aimerait profiter de ce mercato estival pour quitter l’AS Monaco. Le latéral gauche de 21 ans veut se relancer dans un club, où l’entraîneur lui offrira un temps de jeu supérieur, selon les informations de Foot Mercato.

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De son côté, le club de la Principauté ne serait pas forcément opposé au départ du joueur et serait même disposé à conclure un prêt avec option d’achat, soit la formule privilégiée par les courtisans de Kassoum Ouattara. L’ancien défenseur d’Amiens SC fait l’objet de discussions avec diverses formations.

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Les touches sont en effet nombreuses et particulièrement séduisantes pour le jeune international espoir français. En Turquie, la piste la plus chaude mène au Besiktas, avec qui les discussions sont d’ores et déjà ouvertes. Le technicien du club turc, Vincenzo Italiano, s’est d’ailleurs entretenu directement avec Kassoum Ouattara. Un échange très positif à l’issue duquel l’entraîneur a totalement validé son profil.

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Toujours en Super Lig, Fenerbahçe suit également le dossier avec beaucoup d’attention. L’Angleterre n’est pas en reste : deux écuries figurant dans le top 10 de la Premier League ont déjà trouvé un accord avec l’entourage du joueur, bien qu’aucune négociation officielle n’ait encore été entamée avec l’AS Monaco.

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Entre les sirènes anglaises et le projet stambouliote dirigé par Italiano, le défenseur français aura l’embarras du choix pour écrire le prochain chapitre de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Kassoum Ouattara est évalué à 12 millions d’euros sur le site spécialisé Transfrmarkt.