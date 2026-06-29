Mercato : L’AS Monaco réalise un coup de génie au PSG !

Ça part dans tous les sens au PSG. Proche de boucler trois signatures d’envergure sur ce mercato estival, le double champion d’Europe voit également d’autres clubs venir puiser dans son vivier, à l’image de l’AS Monaco.

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Le départ se dessinait depuis plusieurs semaines après son refus de signer son premier contrat pro avec le PSG. D’après les informations du journal L’Équipe, Emmanuel Mbemba serait tout proche de s’engager avec l’AS Monaco. Malgré la volonté du Paris Saint-Germain de le conserver, le défenseur central de 18 ans a fait le choix de se lancer dans le grand bain du monde professionnel sous d’autres couleurs.

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Une décision qui avait clairement ouvert la porte à un départ. En concurrence avec de nombreux clubs à l’étranger et en Ligue 1, notamment Arsenal FC, le Bayer Leverkusen et le Paris FC, l’ASM semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le quotidien sportif explique que la formation princière aurait convaincu Emmanuel Mbemba grâce à un projet sportif particulièrement attractif, fidèle à sa politique de développement de jeunes talents.

Une perte importante pour le PSG, qui peine depuis quelque temps à retenir certain de ses titis. Mbemba aura désormais l’opportunité de se révéler sur le Rocher, dans un projet ambitieux porté par le Brésilien Filipe Luis, qui remplace Sébastien Pocognoli sur le banc. Depuis plusieurs années, l’ASM offre régulièrement du temps de jeu aux joueurs issus de la formation ou recrutés très jeune avant de les faire exploser au plus haut niveau.

Cette philosophie aurait séduit Emmanuel Mbemba, qui voit dans le Rocher un environnement idéal pour poursuivre sa progression. En plus de Mbemba, le Paris SG a déjà perdu Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev, Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges, Ilyes Housni (direction l’AS Nancy) et Mathis Jangéal à Famalicao.

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Avec les arrivées attendues du Messin Sadibou Sané et d’Emmanuel Mbemba, l’AS Monaco poursuit la reconstruction de son secteur défensif et affiche clairement ses ambitions pour la saison 2026-2027. Pour rappel, parmi les joueurs nés en 2008 à qui le PSG a proposé un contrat professionnel, seul le milieu offensif Adam Ayari l’a paraphé jusqu’à présent.

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Considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération, Emmanuel Mbemba va donc découvrir le monde professionnel dans le championnat français.