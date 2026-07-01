Mercato OM : C’est confirmé ! Un nouveau départ officialisé

‎‎L’OM poursuit son profond remaniement estival avec une nouvelle décision forte. Après cinq saisons sous les couleurs olympiennes, Bilal Nadir a officialisé son départ dans un message chargé d’émotion.

Mercato OM : Bilal Nadir tourne la page marseillaise

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‎Le mouvement était attendu, il est désormais acté. Non prolongé par les dirigeants marseillais, Bilal Nadir quitte officiellement l’Olympique de Marseille au moment où le club prépare une nouvelle étape de son projet sportif.‎ Le milieu de terrain marocain a choisi Instagram pour annoncer la nouvelle.

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« Ce post marque la fin de mon aventure marseillaise », écrit-il avant de revenir sur « cinq années passées au club durant lesquelles j’ai connu des hauts et des bas avec une intensité indescriptible », de quoi résumer un parcours riche en apprentissages malgré un temps de jeu limité.

🚨 Bilal Nadir officialise son départ de l'OM ! 👋



Le contrat du milieu marocain n'est pas renouvelé. 🔚



Bonne continuation à lui ! 🔵⚪️



(Instagram)#TeamOM pic.twitter.com/n0W6sUbBLs — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 30, 2026

‎Des adieux sincères avant un nouveau défi

‎Dans son message, Bilal Nadir n’a oublié personne. Il remercie « toutes les personnes de l’ombre », ses anciens coéquipiers ainsi que les éducateurs qui ont accompagné sa progression entre le centre de formation et le groupe professionnel. ‎Le joueur réserve également un hommage appuyé aux supporters :

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« Merci Marseille, Merci l’Olympique de Marseille », conclut-il après avoir salué « votre passion, votre chaleur, cette fierté », des mots qui témoignent de son attachement au club malgré cette séparation. ‎Avec l’arrivée annoncée de Bruno Genesio et une reconstruction de l’effectif déjà engagée, Marseille cherche à libérer des places avant l’arrivée de nouveaux renforts.