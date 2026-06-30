Mercato OM : 8 M€, un accord surprise avec Tottenham ?

Un rapprochement inattendu se dessine entre l’OM et Tottenham autour d’un transfert évalué à 8 millions d’euros. Le gardien de but Geronimo Rulli est ciblé.

Mercato OM : Tottenham s’invite dans la danse pour Geronimo Rulli

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Les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille le savent. Ils doivent vendre cet été afin de renflouer les caisses du club et alléger sa masse salariale. Geronimo Rulli figure notamment sur la liste des départs. Le gardien de but numéro un de l’OM conserve une belle cote sur le mercato en dépit de sa saison mitigé.

Le portier de 32 ans a été moins performant lors de ses 32 rencontres disputées. Boca Juniors suit de très près sa situation. Et un nouveau prétendant aux reins solides vient d’inviter dans la bataille pour sa signature. Il est question de Tottenham. Le média argentin TyC Sports le confirme, les Spurs se sont récemment renseignés sur Geronimo Rulli.

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Cette approche des Spurs ne doit rien au hasard. Car l’entraîneur du club londonien n’est autre que Roberto De Zerbi. Ce dernier a déjà eu Geronimo Rulli sous ses ordres lorsqu’il évoluait à l’OM. Il lui a accordé une confiance aveugle ces dernières années dans la cité phocéenne.

8 millions d’euros pour le transfert

Le dossier est loin d’être bouclé pour autant. La direction de Tottenham tique actuellement sur le prix fixé pour Geronimo Rulli. L’Olympique de Marseille réclamerait environ 8 millions d’euros pour libérer son portier argentin de sa dernière année de contrat.

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Les Spurs hésitent à débourser un tel montant pour un joueur de cet âge. La bataille financière ne fait que commencer. Boca Juniors étant en embuscade sur cette piste.