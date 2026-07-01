Mercato OM : La colère monte à Marseille pour Greenwood

‎‎L’OM voit le dossier Mason Greenwood prendre une tournure de plus en plus électrique à mesure que le mercato estival approche. Entre les révélations venues d’Italie, les démentis marseillais et l’absence d’offre officielle, le climat s’est considérablement tendu autour de l’attaquant anglais.

‎Mercato OM : Marseille refuse de subir les rumeurs autour de Greenwood

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood alimente quotidiennement les colonnes de la presse italienne. L’AS Roma est régulièrement présentée comme la destination la plus probable de l’ancien joueur de Manchester United, au point que certains médias évoquent déjà un accord contractuel entre le joueur et le club de la capitale italienne.

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‎À Marseille, cette avalanche d’informations est loin de faire sourire. D’après les révélations d’Il Corriere dello Sport, les dirigeants olympiens estiment que plusieurs indiscrétions ont largement dépassé le simple cadre des spéculations. En interne, la situation commence à irriter sérieusement un club qui souhaite conserver la maîtrise des négociations.

‎L’OM démonte les informations venues d’Italie

‎Le point de crispation est clair : selon Il Corriere dello Sport, l’OM assure n’avoir reçu, à ce stade, aucune proposition officielle de l’AS Roma pour Mason Greenwood. Un élément qui contraste fortement avec les nombreux échos annonçant un transfert quasiment ficelé. ‎Cette divergence nourrit une véritable incompréhension entre les deux clubs.

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Les responsables marseillais reprocheraient également à leurs homologues romains d’avoir multiplié les démarches autour du joueur sans avoir ouvert de discussions concrètes avec l’Olympique de Marseille. Une méthode qui ne passe manifestement pas sur la Canebière.

‎Un dossier stratégique pour le mercato marseillais

‎Au-delà des tensions, le cas Greenwood représente un enjeu économique majeur. L’OM ne compte pas céder son attaquant à n’importe quel prix et maintient une valorisation comprise entre 50 et 55 millions d’euros, un montant qui pourrait considérablement alimenter son mercato estival.

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Dans ce contexte tendu, d’autres prétendants pourraient profiter de la situation. Comme le souligne Il Corriere dello Sport, Fenerbahçe reste attentif à l’évolution des discussions et pourrait tenter de s’immiscer dans ce bras de fer si les négociations entre l’OM et l’AS Roma continuent de s’enliser.