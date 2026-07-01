Mercato PSG : 98M€, ce crack annoncé va enfin signer !

Le PSG nourrissait de sérieux espoirs dans le dossier Mateus Fernandes, mais le feuilleton du milieu portugais vient de connaître son épilogue. Malgré un intérêt concret du champion de France, Tottenham a frappé un immense coup sur le mercato avec un transfert estimé à 98 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Tottenham fait exploser la concurrence pour Mateus Fernandes

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‎Le marché des transferts continue de repousser les limites en Angleterre. Après plusieurs opérations spectaculaires cet été, Tottenham a décidé de passer à l’offensive pour attirer Mateus Fernandes, considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération.

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‎Selon The Athletic, les Spurs ont trouvé un accord avec West Ham pour un montant de 98 millions d’euros, un investissement qui fait du Portugais la recrue la plus chère de l’histoire du club londonien. Une opération qui dépasse largement les capacités financières que plusieurs prétendants étaient prêts à engager.

‎Le Paris SG contraint de renoncer

‎Le Paris Saint-Germain figurait pourtant parmi les clubs les plus attentifs à l’évolution du dossier. L’idée de voir le jeune Portugais rejoindre plusieurs compatriotes au sein de l’effectif parisien représentait un argument crédible dans les discussions.

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‎Mais face à l’escalade des négociations, les dirigeants parisiens ont choisi de ne pas entrer dans une bataille financière devenue disproportionnée. Toujours selon The Athletic, le coût global du transfert ainsi que les exigences salariales du joueur ont refroidi l’ensemble des autres candidats, dont Manchester United.

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‎Recruté seulement un an plus tôt par West Ham en provenance du Sporting CP pour environ 44 millions d’euros, Mateus Fernandes offre aujourd’hui une plus-value spectaculaire à son ancien club. Une progression fulgurante qui révèle à quel point les jeunes profils à fort potentiel voient leur valeur exploser sur le marché anglais.