PSG Mercato : Fabian Ruiz répond à l’intérêt de Chelsea !

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Fabian Ruiz n’a pas encore paraphé de prolongation, ce qui donne des idées à d’autres clubs européens comme Chelsea. Le milieu de terrain espagnol a évoqué cet intérêt des Blues.

PSG Mercato : Xabi Alonso veut Fabian Ruiz à Chelsea

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Moins en vue cette saison et toujours pas officiellement prolongé par le Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz voit son avenir être remis en cause en pleine Coupe du monde. Qualifié pour les seizièmes de finale de la compétition, qui se dispute en Amérique, l’international espagnol est apparu dans le viseur de Chelsea.

Fraîchement nommé sur le banc du club londonien, Xabi Alonso apprécie énormément le profil du joueur de 30 ans. Le manager de 44 ans apprécierait notamment sa capacité à compenser, à lire le jeu, à gérer le tempo et à être polyvalent.

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D’après les informations relayées par Transferfeed, les dirigeants de Chelsea estiment qu’une offre à hauteur de 20 millions d’euros, pour un joueur qui sera libre dans douze mois, serait une bonne mise de départ. Sauf qu’un départ ne semble pas particulièrement intéresser le principal concerné.

Fabian Ruiz : « Je suis très heureux au PSG »

Présent ce mardi en conférence de presse avant d’affronter l’Autriche (jeudi, 21 heures) en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, Fabian Ruiz a été interrogé sur son avenir au Paris Saint-Germain. Et malgré l’intérêt de Xabi Alonso et de Chelsea, l’ancien milieu de terrain du SSC Naples assure n’avoir aucune raison de quitter le double champion d’Europe.

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« Je suis très heureux là-bas. Nous avons une super équipe, j’ai la chance de jouer un beau football, d’avoir gagné deux Ligues des champions de suite. J’ai un contrat, mais pour l’instant on n’en parle pas, on prend les choses tranquillement », affirme Fabian Ruiz.