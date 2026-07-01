Mercato Stade Rennais : Un top joueur dit Oui pour signer  

Le Stade Rennais tient peut-être une excellente nouvelle sur le marché des transferts. Très apprécié par Franck Haise, Charlie Cresswell serait séduit par le projet breton et n’écarterait pas un transfert en Bretagne cet été.

Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell attendu à Rennes cet été ?

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Charlie Cresswell veut rejoindre la Bretagne. Ciblé par le Stade Rennais pour muscler sa défense, le solide stoppeur du Toulouse FC a déjà tranché pour son avenir. Les dirigeants rennais accélèrent, le joueur, lui, est conquis.

Rennes s’active pour reconstruire son secteur défensif. Parmi les pistes explorées, le roc anglais de 23 ans figure tout en haut de la liste. Cette priorité du recrutement prend de l’ampleur puisque l’ancien international Espoirs anglais, devenu un redoutable roc de la Ligue 1 sous le maillot du Téfécé, a validé le projet sportif breton.

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Séduit par le temps de jeu promis et l’ambition des Rouge et Noir, le joueur privilégie la piste rennaise. L’insider Jonathan confirme d’ailleurs que les discussions avancent bien. Cependant, rien n’est bouclé. Crystal Palace rôde. Attentif, le club londonien pourrait déclencher une bataille. La Premier League possède des arguments financiers, souvent capables de faire pencher la balance.

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La position du TFC : vendre, oui, mais au juste prix. Toulouse ne pousse pas son défenseur vers la sortie mais profitera de cette concurrence pour maximiser ses gains. Pour Rennes, ce dossier symbolise parfaitement le cap fixé par Franck Haise : recruter des profils jeunes, combatifs et immédiatement opérationnels. Le Stade Rennais va-t-il finaliser l’accord avant l’offensive anglaise ? La réponse tombera ces prochains jours.