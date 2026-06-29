Mercato Stade Rennais : Trois cracks ciblés, c’est du lourd !  

La direction du Stade Rennais lorgne trois solides défenseurs pour ce mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur trois défenseurs

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Jérémy Jacquet a quitté la Bretagne. Recruté par Liverpool l’hiver dernier puis immédiatement prêté au Stade Rennais, les pépins physiques l’ont stoppé pendant le sprint final. Une grave blessure a mis fin à son aventure chez son club formateur. Désormais, les dirigeants s’activent en coulisses pour compenser son départ.

Franck Haise a besoin de renforts solides pour briller en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le club, classé 6e la saison passée, vise du lourd. Rennes cible en priorité Charlie Cresswell, l’actuel pilier du Toulouse FC. L’affaire s’annonce complexe. À 23 ans, l’Anglais s’est imposé comme un redoutable défenseur en Ligue 1, et le TFC refuse de le brader.

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Acheté pour 4,5 M€ en 2024, sa valeur a explosé. Ouest-France évoque un prix de départ fixé à 25 M€ minimum par Toulouse, où son contrat court jusqu’en juin 2028. La concurrence s’avère rude. Wolfsburg avait déjà dégainé une offre de 18 M€ en janvier dernier d’après The Athletic. Aujourd’hui, des écuries allemandes et anglaises, dont le Crystal Palace de Pierre Sage, sont sur le coup. Face à de tel tarif, Rennes pourrait être contraint de basculer sur ses plans de secours.

Si la piste Cresswell s’effondre, les recruteurs rennais gardent un œil attentif sur deux autres profils internationaux. Il y a Yerson Mosquera (25 ans). Le défenseur colombien vient de subir la relégation en Championship avec Wolverhampton. Sous contrat jusqu’en 2030 et non convoqué pour le Mondial, ce profil polyvalent (axial capable de dépanner à droite) est estimé à 12 M€.

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L’autre cible est Emmanuel Fernandez (25 ans). Le puissant international nigérian (3 sélections) évolue actuellement aux Glasgow Rangers. Privé de Coupe du monde suite à la non-qualification de son pays, ce droitier est lié au club écossais jusqu’en 2029. Sa valeur marchande tourne autour de 18 M€.