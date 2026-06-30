Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack anglais ?  

Le Stade Rennais et un club de Premier League se déchirent pour un jeune défenseur anglais. Les négociations sont en cours.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour un Anglais

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Le Stade Rennais s’active pour renforcer son secteur défensif cet été. Sa cible prioritaire ? Charlie Cresswell, le solide défenseur de Toulouse. Mais l’affaire se complique. Un cador anglais veut lui griller la politesse.

Le départ de Jérémy Jacquet crée un grand vide à Rennes. Vendu l’hiver dernier à Liverpool pour la somme astronomique de 63,6 M€, le Français s’envolera officiellement en Angleterre cet été. Pour lui succéder, le Stade Rennais doit recruter un nouveau roc. Certes, les dirigeants bretons ont déjà misé 3,5 M€ sur le jeune Gonçalo Oliveira, chipé à la réserve de Benfica. Toutefois, le Portugais n’a pas encore une solide expérience.

Pour le moment, le club cherche un patron pour sa défense. Ouest-France a dévoilé une short-list de trois noms : Yerson Mosquera, Emmanuel Fernandez et Charlie Cresswell. C’est ce dernier, installé à Toulouse depuis deux saisons, qui est la piste la plus séduisante. À 23 ans, l’Anglais s’est imposé parmi les solides défenseurs de la Ligue 1. Le Toulouse FC sait qu’il détient une pépite et refuse de brader son joueur. Le prix de départ est fixé à 25 M€.

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Ce montant représente un premier obstacle de taille pour les finances rennaises. Le second obstacle s’appelle la Premier League. Le danger vient d’Angleterre. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Crystal Palace courtise aussi le Toulousain. Désormais entraînés par Pierre Sage, les Eagles ont déjà entamé les discussions avec l’entourage de l’ancien joueur de Leeds.

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Crystal Palace est un concurrent de poids. Récents vainqueurs de la Ligue Conférence, les Londoniens disputeront la Ligue Europa la saison prochaine, tout comme Rennes. Le journaliste belge affirme que la priorité de Charlie Cresswell, en cas de transfert, reste un retour au pays. Un véritable coup dur pour le Stade Rennais.