Mercato Stade Rennais : Un gros dossier tombe à l’eau  

Le Stade Rennais s’est fait doubler. Alors qu’ils s’activaient pour recruter un jeune avant-centre, les dirigeants bretons ont vu un géant d’Europe briser leurs espoirs.

Mercato Stade Rennais : Un crack échappe aux Bretons

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Le Stade Rennais pensait tenir une piste prometteuse. Mais le dossier est en train de lui échapper. Un cador européen a accéléré et semble désormais en pole position pour rafler Eliezer Mayenda.

Après une saison conclue à la 6e place de Ligue 1, Rennes prépare activement son mercato estival. Privé de Ligue des champions, le club breton cherche malgré tout à renforcer son secteur offensif afin d’aborder le prochain exercice avec davantage d’ambitions.

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Dans cette optique, les dirigeants rennais avaient fait d’Eliezer Mayenda l’une de leurs priorités. D’après les informations de Foot Mercato, le jeune avant-centre espagnol figurait en bonne place sur la liste des recrues ciblées. Mais la tendance a changé. Selon le journaliste Matteo Moretto, le FC Porto est désormais tout proche de boucler l’opération.

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Le champion du Portugal se rapprocherait d’un accord total avec Sunderland pour le transfert de l’attaquant. Le club portugais dispose d’un atout de poids. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, il aurait déjà obtenu le feu vert de Mayenda. À 21 ans, l’Espagnol semble donc se diriger vers Porto, laissant Rennes voir l’une de ses pistes offensives lui filer entre les doigts.