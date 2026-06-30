Mercato Stade Rennais : 5 gros transferts programmés à Rennes  

Les dirigeants du Stade Rennais annoncent un grand ménage pendant ce mercato estival. Plusieurs joueurs sont mis sur le marché.

Mercato Stade Rennais : Plusieurs départs prévus à Rennes cet été

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C’est un véritable coup de massue. Eliezer Mayenda, l’attaquant de Sunderland, ne signera probablement pas au Stade Rennais. Selon le journaliste Matteo Moretto, le FC Porto a pris une avance décisive sur le dossier. Les dirigeants portugais finalisent actuellement un transfert estimé à 25 millions d’euros avec leurs homologues anglais.

Rennes perd sa cible prioritaire. Les recruteurs bretons doivent, dès à présent, activer d’autres pistes pour rebâtir leur attaque. Parallèlement, Loïc Désiré a dressé un bilan de l’effectif actuel sur le plateau de l’émission Plein Lucarne. Le directeur sportif a confirmé une première rupture : Lilian Brassier exige son bon de sortie depuis le printemps dernier.

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La liste des départs potentiels s’allonge chaque jour. Alidu Seidu réclame du temps de jeu et va devoir plier ses bagages pendant ce mercato estival. Certains prétendants sont chauds pour l’accueillir et le satisfaire. Jordan James, bien que présent à la reprise, partira en cas de grosse offre. Le milieu gallois a mis tout le monde d’accord en Angleterre lors de son prêt à Leicester City. Plusieurs clubs anglais se bousculent pour le recruter.

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Ludovic Blas ne sera pas retenu, mais Rennes refuse de le voir partir libre à la fin de son contrat l’an prochain. Si une offre XXL tombe, l’ancien Nantais va quitter le navire. Il n’entre pas pleinement dans les plans du coach Franck Haise. Breel Embolo bénéficie d’un bon de sortie, négocié dès son arrivée. Si une proposition satisfaisante atterrit sur le bureau des dirigeants, l’international suisse va aussi partir.