Mercato : C’est confirmé, un crack déchire l’offre du Stade Rennais  

Les dirigeants du Stade Rennais sont passés à l’attaque pour s’offrir un gardien de but cet été. Les Norvégiens ont rejeté l’offre.

Mercato : Le Stade Rennais dégaine une offre pour un Sénégalais

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Douche froide pour le Stade Rennais. Alors que le mercato estival s’amorce à peine, Franck Haise se heurte déjà à un premier mur inattendu. Le club breton s’active sur tous les fronts, mais un dossier devient compliqué.

Un jeune crack du Sarpsborg s’éloigne de Rennes. Selon les médias scandinaves, la proposition rennaise pour s’attacher les services de Mamour Ndiaye a été rejetée. Le portier sénégalais plaît aux recruteurs bretons, mais les discussions n’avancent pas.

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La raison est qu’il y a un fossé beaucoup trop large entre les exigences des dirigeants norvégiens et l’offre initiale du SRFC. Sarpsborg refuse de brader son joueur, d’autant que la concurrence belge s’intensifie. Rennes doit désormais trancher : aligner les billets ou abandonner la piste.

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Sur Transfertmarkt, Mamour Ndiaye vaut 1,2 million d’euros. Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a accéléré les négociations ces derniers jours pour l’amener en Bretagne, mais l’accord définitif n’est pas encore scellé. Les pensionnaires du Roazhon Park ciblent d’autres pépites en attendant une suite favorable concernant ce dossier.