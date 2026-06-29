Mercato Stade Rennais : Un buteur s’éloigne de Rennes  

Annoncé sur la short-list des dirigeants du Stade Rennais pour ce mercato estival, un serial buteur se dirige finalement vers le Portugal.

Mercato Stade Rennais : Un Japonais veut snober Rennes

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Le Stade Rennais pensait tenir son arme offensive, mais le tapis lui est retiré sous les pieds. Keito Nakamura, le virevoltant ailier du Stade de Reims, s’éloigne à grands pas de la Bretagne. Alors que les dirigeants rennais apprécient son profil en interne, le club portugais de Benfica s’est positionné pour déloger le joueur.

Rennes cherche activement à renforcer ses couloirs. Vitesse, percussion, créativité : les qualités du Japonais correspondent aux besoins bretons. Les pensionnaires du Roazhon Park préparent déjà une offre pour le buteur. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Rouge et Noir. La concurrence européenne a déjà pris les devants.

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D’après les révélations du compte X @Central_90pt, Benfica Lisbonne est sur le point de rafler la mise. Mário Branco, le directeur sportif du club lisboète, a fait le déplacement en France afin de négocier avec Reims. Les discussions entre les deux directions se trouvent dans une phase très avancée, menaçant de laisser Rennes sur le carreau.

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Auteur d’une saison remarquable à 14 buts, Nakamura confirme son immense talent lors de la Coupe du monde. Sous le maillot nippon, il compte déjà un but et une passe décisive. Le Stade Rennais semble avoir crié victoire trop tôt. Ce dossier prioritaire est en train de lui échapper définitivement.