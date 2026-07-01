Mercato ASSE : Vers un énorme rebondissement pour Djylian N’Guessan

‎‎L’ASSE et Djylian N’Guessan pourraient finalement voir leur destin commun se prolonger malgré un mercato qui semblait s’accélérer. Un développement en provenance d’Allemagne redistribue les cartes et relance totalement l’avenir du jeune attaquant stéphanois.

‎Mercato ASSE : Francfort semble changer de priorité N’Guessan

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‎Alors que l’Eintracht Francfort figurait parmi les clubs les plus attentifs au profil de Djylian N’Guessan, la tendance aurait évolué ces dernières heures. ‎D’après les informations de Florian Plettenberg (Sky), le club allemand est sur le point de boucler la signature du jeune Malik Frimpong.

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Si cette opération est définitivement conclue, la piste menant au talent de l’ASSE devrait être abandonnée. ‎Cette évolution pourrait offrir un précieux répit aux dirigeants stéphanois. Sous contrat pour encore une saison, Djylian N’Guessan reste un dossier majeur de l’été, alors qu’aucun accord de prolongation n’a encore été trouvé.

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‎Comme l’avait révélé Fabrizio Romano, des discussions existaient bien entre l’ASSE et l’Eintracht Francfort. Toutefois, le choix du club allemand de miser sur Malik Frimpong pourrait rebattre les cartes. Pour Saint-Étienne, ce rebondissement ouvre une nouvelle fenêtre pour tenter de sécuriser l’avenir de son jeune espoir ou négocier un transfert dans des conditions plus favorables.