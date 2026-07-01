Mercato OL : Un transfert inespéré se débloque en MLS

Un transfert définitif se profile à l’OL. Un club étranger confirme des négociations tripartites avancées pour la levée de l’option d’achat d’un Gone.

OL Mercato : New England confirme des négociations pour le transfert de Turner

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L’OL est en passe de conclure un deuxième transfert (vente), après celui d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen contre 33,6 millions d’euros, bonus inclus. New England Revolution (Revs) confirme des discussions avec le club rhodanien et Matt Turner pour le transfert définitif du dernier.

C’est le directeur général de la franchise de Major League Soccer (MLS), qui a annoncé la bonne nouvelle du mercato lyonnais. Interrogé sur l’avenir du gardien de but prêté par l’Olympique Lyonnais, il a répondu sans détour.

« Il y a Lyon, il y a nous, et il y a Matt Turner. Et je pense que pour que l’accord fonctionne, il doit être avantageux pour les trois parties. […]. Nous travaillons donc activement à sa réalisation », a expliqué Chris Tierney, dans des propos rapportés par le média Boston.com.

Matt Turner parti pour rester à Boston

L’option d’achat assortie au prêt du portier de 32 ans est de 3 millions d’euros. Il a pourtant été recruté à Nottingham Forest à 8 millions d’euros en août 2025. International américain (55 sélections), Matt Turner participe à la Coupe du monde 2026, dont son pays natal est l’un des co-organisateurs.

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Il pourrait rester à Boston après le Mondial si un accord est trouvé pour son transfert définitif à New England Revolution.