Mercato OL : Le sort de deux Mondialistes déjà scellé à Lyon

Le sort de Matt Turner et de Duje Caleta-Car semble scellé à l’OL, alors qu’ils ne sont pas rentrés physiquement de prêt et sont encore à la Coupe du monde.

OL : Matt Turner et Caleta-Car toujours indésirables à Lyon

La suite après cette publicité

Contrairement au buteur de l’OL, Pavel Sulc, éliminé avec la République Tchèque en phase de poule, Matt Turner (32 ans) et Duje Caleta-Car (29 ans) poursuivent l’aventure en Coupe du monde. Ils sont qualifiés pour les 16es de finale. Le gardien de but international américain (55 sélections) et le défenseur international croate (38 sélections) étaient naturellement absents lors de la reprise des Gones, lundi.

Prêtés la saison dernière, respectivement à New England Revolution (en MLS) et à la Real Sociedad (en Liga), ils feront leur retour à Lyon où ils sont sous contrat, après le Mondial. Toutefois, Matt Turner et Duje Caleta-Car ne devraient pas intégrer l’équipe de Paulo Fonseca.

Mercato : Nouveau départ en prêt pour Turner et Caleta-Car

Ils n’entrent pas dans les plans de l’entraîneur et sont poussés vers la porte de sortie de l’Olympique Lyonnais. Selon L’Équipe, le plan du club rhodanien serait qu’ils repartent en prêt, à défaut d’un transfert définitif au cours du mercato.

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack anglais ?

Pour rappel, le prêt du défenseur central était assorti d’une option d’achat de 4 millions d’euros, mais elle n’a pas été levée par le club espagnol. Quant au portier, le club de la Major League Soccer n’a toujours pas répondu officiellement aux Lyonnais pour l’option d’achat fixée à 3 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato OL :Un flop présent à la reprise, mais sur le départ

Matt Turner a encore deux ans de contrat entre Rhône et Saône, tandis que Duje Caleta-Car est entré dans sa dernière année. L’OL doit donc leur trouver une porte de sortie avant la fin du mercato fixée au 1er septembre 2026.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Changement de cap, Gerlinger annonce la couleur

À voir

Mercato : C’est confirmé, le PSG veut Junior Kroupi cet été

Mercato OL : Une piste menant vers un avant-centre refermée

A noter que que l’Américain a été recruté à Nottingham Forest par John Textor, mais il n’a pas joué de match avec les Gones. Il a été prêté à New England Revolution, dans la foulée de son transfert en août 2025.