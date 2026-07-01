OL : Alerte, la pré-saison commence mal pour Fonseca et Lyon

La préparation estivale commence mal pour l’OL. Un joueur clé s’est blessé à l’entraînement et sera absent au moins un mois.

OL : Khalis Merah victime d’un entorse à la cheville

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L’OL a repris le chemin de l’entraînement, le lundi 29 juin, comme prévu. Dans la foulée des tests médicaux et physiques, les Gones étaient sur le terrain, mardi. Mais le début de préparation de la saison 2026-2027 est entaché par la blessure de Khalis Merah. Il s’est blessé à la suite d’un contact avec un coéquipier, selon les informations de L’Équipe.

Le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est victime d’une grosse entorse à la cheville, à en croire le quotidien sportif. Il sera éloigné des terrains pendant au moins un mois. Sa participation au match du troisième tour des préliminaires de la Ligue des champions, prévu le 4 ou le 5 août, semble compromise.

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Révélation de l’OL la saison dernière, Khalis Merah va évidemment manquer au groupe de Paulo Fonseca. Le joueur de 19 ans avait disputé 8 matchs en phase de ligue de la Ligue Europa et avait été décisif avec un but et une passe décisive. En Ligue 1, il avait pris part à 22 matchs et avait été titulaire à 15 reprises.