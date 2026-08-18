Mercato OM : Accord confirmé, la première recrue arrive !

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L’OM accélère dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club présidé par Stéphane Richard tient certainement sa première recrue de l’été après un accord confirmé avec Jean-Clair Todibo.
Mercato OM : Accord confirmé avec Jean-Clair Todibo
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Le mercato de l’’Olympique de Marseille connait enfin un tournant majeur. Le club dirigé par Stéphane Richard était jusqu’ici muet dans le sens des arrivées. Ses contraintes financières l’empêchaient de signer une nouvelle recrue avant d’avoir bouclé des ventes. Cette situation préoccupante est sur le point de changer.
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La direction de l’OM touche en effet au but pour Jean-Clair Todibo. L’Equipe le confirme, les négociations entre le joueur de 26 ans et Marseille ont abouti à un accord. Le défenseur de West Ham est chaud pour revenir en France après un exercice difficile en Premier League. Les Hammers ayant été reléguésen deuxième division anglaise.
Négociations autour d’un prêt avec West Ham
Jean-Clair Todibo a donné son feu vert pour un retour en Ligue 1, un an après avoir quitté l’OGC Nice. La finalisation de son transfert départ dépend désormais des pourparlers en cours entre l’OM et West Ham. Les deux clubs planchent actuellement sur la formule idoine.
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Il serait question d’un prêt avec prise en charge partielle de son salaire. L’ancien Barcelonais serait lui-même disposé à baisser son salaire pour faciliter sa venue à Marseille. Pour autant, la direction de l’OM devra impérativement valider quelques ventes avant d’homologuer de nouvelles arrivées.À voirMercato ASSE : Cathro passe à l’offensive pour un attaquant