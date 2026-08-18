Mercato OM : Accord confirmé, la première recrue arrive !

L’OM accélère dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club présidé par Stéphane Richard tient certainement sa première recrue de l’été après un accord confirmé avec Jean-Clair Todibo.

Mercato OM : Accord confirmé avec Jean-Clair Todibo

La suite après cette publicité

Le mercato de l’’Olympique de Marseille connait enfin un tournant majeur. Le club dirigé par Stéphane Richard était jusqu’ici muet dans le sens des arrivées. Ses contraintes financières l’empêchaient de signer une nouvelle recrue avant d’avoir bouclé des ventes. Cette situation préoccupante est sur le point de changer.

Lire aussi : Mercato OM : Coup de pouce inattendu de Todibo à Marseille !

À voir

Mercato : C’est fait, le Stade Rennais boucle un double transfert

La direction de l’OM touche en effet au but pour Jean-Clair Todibo. L’Equipe le confirme, les négociations entre le joueur de 26 ans et Marseille ont abouti à un accord. Le défenseur de West Ham est chaud pour revenir en France après un exercice difficile en Premier League. Les Hammers ayant été reléguésen deuxième division anglaise.

Négociations autour d’un prêt avec West Ham

Jean-Clair Todibo a donné son feu vert pour un retour en Ligue 1, un an après avoir quitté l’OGC Nice. La finalisation de son transfert départ dépend désormais des pourparlers en cours entre l’OM et West Ham. Les deux clubs planchent actuellement sur la formule idoine.

🚨🚨 L’OM A TROUVÉ UN ACCORD AVEC JEAN-CLAIR TODIBO 🇫🇷 !!!! 🤝💙🤍



Les Phocéens négocient avec West Ham autour d'un prêt avec répartition du salaire.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/TqegBQ5Zom — Actu Foot (@ActuFoot_) August 18, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Ça bouge à l’OM : Une vente à 28 M€ attendue en attaque

Mercato OM : Urgent, un milieu ivoirien proche de signer ?

Il serait question d’un prêt avec prise en charge partielle de son salaire. L’ancien Barcelonais serait lui-même disposé à baisser son salaire pour faciliter sa venue à Marseille. Pour autant, la direction de l’OM devra impérativement valider quelques ventes avant d’homologuer de nouvelles arrivées.

À voir

Mercato ASSE : Cathro passe à l’offensive pour un attaquant