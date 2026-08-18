Mercato ASSE : Après Miladinovic, un autre départ bouclé

Un deuxième joueur indésirable à l’ASSE va quitter le club, dans la foulée du départ d’Igor Miladinovic. Un accord aurait été trouvé en Roumanie.

Mercato : Accord entre l’ASSE et le Rapid Bucarest pour Annan

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L’ASSE a réussi à se débarrasser d’un premier joueur, écarté du groupe professionnel stéphanois. Igor Miladinovic a été prêté au Partizan Belgrade, lundi. Il pourrait rester en Serbie, son pays natal, si sa saison 2026-2027 se passe bien, car son prêt est assorti d’une option d’achat.

Après le milieu de terrain serbe, c’est au tour d’Ebenezer Annan de quitter le club ligérien. Selon les informations du média roumain DigiSport, le Rapid Bucarest a trouvé un accord avec l’AS Saint-Etienne pour récupérer le défenseur de 23 ans. Il va rejoindre le club roumain, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat, d’après la précision de la source.

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L’arrière latéral gauche est attendu dans la capitale roumaine dans les prochains jours, afin d’y passer sa visite médicale et signer son contrat, s’il passe sans souci les tests physiques et médicaux. Sauf revirement inattendu de dernières minutes, il va poursuivre sa carrière en Roumanie, après sa saison ratée à l’ASSE.

Saint-Etienne : Ebenezer Annan, un flop à 2 M€ !

Recruté à 2 millions d’euros à l’Etoile Rouge Belgrade, Ebenezer Annan a fait 18 apparitions en Ligue 2 et a été titulaire à 14 reprises. Cependant, il n’a pas pu s’imposer ni dans l’équipe d’Eirik Horneland ni dans celle de son successeur Philippe Montanier. Pour preuve, c’est Ben Old, un ailier, qui avait été repositionné au poste d’arrière gauche la saison dernière.

Cette saison, l’international Ghanéen (7 sélections), déjà en grande difficulté, n’entre pas dans les plans de Ian Cathro, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Il était absent du groupe contre Sochaux (3-1), puis face à Grenoble Foot (3-1).

Lors des deux premières journées de Ligue 2, c’est Kevin Pedro, un défenseur central de formation, qui a dépanné au poste de latéral gauche, en l’absence de Ben Old blessé.

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L’ASSE croise désormais les doigts, en espérant récupérer une partie de son investissement sur Ebenezer Annan. Ce dernier est sous contrat dans le Forez pour deux ans encore, jusqu’au 30 juin 2028, et il est valorisé à 1,8 million d’euros par Transfermarkt.