Mercato : C’est fait, le Stade Rennais boucle un double transfert  

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Le Stade Rennais continue de remodeler son effectif, y compris chez les jeunes. Le club breton vient d’accueillir un nouvel attaquant sénégalais.
Mercato Stade Rennais : Alassane Niang est Rennais
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En plein mercato estival, la direction du Stade Rennais s’active sur tous les fronts. Entre signature discrète et départ imminente, la formation bretonne affine ses effectifs.
Alassane Niang rejoint la Bretagne. L’attaquant arrive de Guelwaars FC, académie partenaire du club. Cet accord facilite la venue du jeune joueur pour une saison. Auteur d’un quadruplé en Coupe du Sénégal en février 2025, Niang a déjà montré son sens du but. Il intégrera d’abord l’équipe U19. Rennes mise ainsi sur son réseau pour dénicher de nouveaux talents. Pour le joueur, cette étape en France marque le début vers le monde professionnel.À voirMercato: Incroyable ! Accord entre le PSG et Bradley Barcola
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Dans le sens inverse, Ayoub Akabou prépare ses valises. Le portier international U19 manque de perspectives d’alignement chez les Rouge et Noir. Rennes finalise donc un accord avec l’AD Ceuta en deuxième division espagnole (Le Parisien). Ce mouvement offre au joueur un cadre idéal pour accumuler du temps de jeu et progresser.
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Ces deux transferts reflètent la gestion des jeunes Rennais. D’un côté, le recrutement d’un profil prometteur renforce le centre de formation. De l’autre, le transfert d’un joueur barré lui évite la stagnation. Niang tente sa chance chez les U19, alors qu’Akabou s’apprête à découvrir l’Espagne. Deux destins différents, mais une ambition partagée : progresser au plus haut niveau.