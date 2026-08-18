Ça bouge à l’OM : Une vente à 28 M€ attendue en attaque

L’OM n’en a pas encore terminé avec les départs. Son avant-centre Amine Gouiri attise les convoitises en cette fin de mercato, provoquant une agitation à Marseille.

Mercato OM : Amine Gouiri convoité par plusieurs clubs européens

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L’Olympique de Marseille traverse une crise économique qui l’oblige à se séparer de plusieurs cadres. Cinq départs ont déjà été officialisés cet été et d’autres devraient suivre dans cette dernière ligne droit du mercato. Amine Gouiri fait notamment partie des potentiels partants de l’OM.

L’attaquant algérien aimerait bien s’imposer dans le onze de départ de Bruno Genesio. Mais la réalité économique impose sa loi. Personne n’est intransférable à l’OM. Surtout que le joueur de 26 ans ne manque pas de courtisans à travers l’Europe. L’Equipe le confirme, Côme suit Amine Gouiri avec assiduité.

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La Lazio Rome a aussi pris des renseignements sur l’ancien Rennais . En Liga, Villarreal verrait en lui le remplaçant idéal à Georges Mikautadze. Tandis que le Séville FC trouverait l’addition pour son transfert un peu trop salée. Le prix d’Amine Gouiri étant fixé à 28 millions d’euros sur Transfermarkt.

Son avenir se jouera dans le money time

L’Atlético de Madrid ainsi qu’Everton garderaient également un œil avisé sur sa situation. La direction de l’OM ne s’opposerait pas vraiment à son départ. Même si Amine Gouiri aimerait poursuivre son aventure sur la Canebière. Le couperet de la clôture approche donc à grand pas.

🗞️L’OM s’attend à des offres fermes pour Amine Gouiri en fin de mercato.

En Italie, Côme est très intéressé et la Lazio s’est renseigné récemment.

En Espagne, l’Atletico Madrid et Villarreal l’ont placé sur leur liste en cas départs.

Enfin, en Angleterre, Everton le suit de… pic.twitter.com/rumI06MoSE — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 17, 2026

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La source ajoute que l’état-major marseillais s’attend à recevoir des propositions alléchantes d’ici la fermeture du marché des transferts. Cela pourrait sceller le départ de son attaquant et renflouer enfin ses caisses. L’avenir d’Amine Gouiri va donc se jouer dans le money time du mercato.