Barrages C1 : L’OL a un important rendez-vous à Istanbul !

L’OL rencontre le Fenerbahçe ce soir en Turquie pour le match aller des barrages de la Ligue des champions. Les Gones ont l’occasion de prendre une option intéressante en prévision du match retour la semaine prochaine.

Fenerbahçe – Lyon : en Turquie, l’OL n’a pas droit à l’erreur face au « Fener »

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Dernière ligne droite pour les Gones. Une semaine à peine après sa qualification maîtrisée face au Sparta Prague, Lyon a rendez-vous dès ce soir avec le barrage aller de la compétition. L’Olympique lyonnais défie le Fenerbahçe dans l’antre du Şükrü Saracoğlu Stadium à Istanbul.

Les Gones feront face à une talentueuse équipe du Fenerbahçe dans l’optique de se qualifier pour la phase de ligue de la LDC. En effet, les Turcs, entraînés à présent par l’ancien défenseur İsmail Kartal, ont l’objectif de confirmer à domicile après s’être qualifiés sans trembler face aux Autrichiens du Sturm Graz (3-0 sur l’ensemble des deux matches).

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La tâche s’annonce compliquée pour les Rhodaniens à l’extérieur ; cependant, Paulo Fonseca assure que son équipe est « prête et motivée » à relever le défi face au « Fener ». Les Lyonnais devront pour autant faire preuve de mental pour gérer l’atmosphère pesante d’un Şükrü Saracoğlu Stadium en fusion pour espérer ramener un résultat.

Trois retours et trois absents dans le groupe de l’OL

L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca avait dû composer avec un groupe diminué ces dernières semaines, mais l’ancien entraîneur de Lille va pouvoir compter sur plusieurs retours pour le déplacement à Istanbul.

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Le technicien portugais pourra compter sur la recrue danoise Mads Bidstrup. Gêné durant la préparation par une blessure au genou, l’ancien milieu de terrain de Brentford va pouvoir faire ses débuts sous le maillot lyonnais en compétition officielle. En défense, Paulo Fonseca pourra compter sur deux nouveaux éléments pour contrecarrer les plans offensifs des « Kanaryalar » : Félix Bacher et Zachary Athekame. Arrivé depuis trois semaines dans le Rhône, l’Autrichien Félix Bacher est enfin inscrit dans l’effectif lyonnais après avoir manqué la double confrontation face au Sparta Prague. Dernière recrue en date, Zachary Athekame est quant à lui prêt à disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs après son arrivée vendredi en provenance de l’AC Milan.

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Cependant, Paulo Fonseca a confirmé le forfait prolongé de Pavel Sulc et Khalis Merah, ainsi que du finaliste du dernier Mondial Nicolas Tagliafico : « Nicolas est arrivé plus tard, il n’est pas prêt physiquement pour être ici, il doit continuer à travailler pour récupérer physiquement », a confié Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match hier après-midi.

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Les Gones abordent ce rendez-vous avec un groupe plus conséquent, mais les Lyonnais feront face à une équipe du Fenerbahçe prêt à en découdre avec la présence d’un certain Romelu Lukaku.

Ismail Kartal : « Lukaku n’est pas prêt à 100 % »

Le club stambouliote aborde cette affiche européenne avec de la confiance, mais reste néanmoins sur une défaite en championnat ce week-end face au Gençlerbirliği (2-1). Malgré la défaite concédée samedi, l’entraîneur turc İsmail Kartal peut compter sur un groupe de très haute qualité.

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Hormis l’absence de l’ancien Mancunien Fred, en instance de départ, et du défenseur néerlandais Jayden Oosterwolde, le « Fener » affiche complet avant de recevoir les Gones. Les Lyonnais devront se méfier des attaquants Mason Greenwood, Marco Asensio ou encore Kerem Aktürkoğlu, mais surtout de la dernière recrue phare des Jaunes et Noirs : Romelu Lukaku.

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Son entraîneur a fait le point, hier en conférence de presse, sur l’état de forme du Belge à la veille de la rencontre : « Lukaku n’est pas prêt à 100 % pour le moment, mais il sera dans l’équipe demain. C’est un joueur courageux, il est très expérimenté et fort. Il n’a pas de surpoids, il a juste un petit problème de durabilité. Je pense qu’on peut éliminer ça en quelques semaines. Nous l’évaluerons en fonction du déroulement du match », a assuré İsmail Kartal devant la presse étrangère. L’ancien international turc devrait miser sur Vedat Muriqi ou Talisca pour débuter la rencontre.

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Ce match aller des barrages de la C1 aura un enjeu important pour les deux équipes. Les deux adversaires du soir n’ont plus regoûté à la Ligue des champions depuis maintenant plusieurs années et auront à cœur de faire un bon résultat ce soir. Rendez-vous ce soir à 21 heures pour découvrir qui, de Lyon ou du « Fener », prendra un précieux avantage avant le match retour au Groupama Stadium.