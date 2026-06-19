Mercato OL : Moreira part, deux renforts en approche à Lyon

Le transfert d’Afonso Moreira de l’OL au Bayer Leverkusen active automatiquement le processus d’arrivée de deux joueurs à Lyon.

OL Mercato : Moreira transféré, l’arrivée de Mads Bidstrup s’accélère

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L’OL a touché le jackpot sur le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, en Bundesliga. Le transfert a été conclu à 33,6 millions d’euros, bonus inclus. Le club dispose donc de moyens désormais pour recruter. Mais surtout pour se renforcer après le départ d’un joueur clé.

Déjà d’accord avec la direction du club rhodanien, Mads Bidstrup devrait rejoindre Lyon. Pas au poste d’Afonso Moreira, mais pour renforcer le milieu de terrain. La présidente Michele Kang devrait passer à l’offensive pour boucler son transfert du RB Salzbourg.

Le milieu Danois écarté du groupe du RB Salzbourg

L’opération semble d’ailleurs quasiment bouclée, si l’on en croit les informations de la presse autrichienne. Elle apprend que le Danois a été écarté du groupe de l’entraînement. Son club ne veut pas l’exposer à une éventuelle blessure sachant qu’il est en instance de transfert. Evidemment, l’entraîneur de Salzbourg ne le compte plus dans son effectif.

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Ces indices en provenance d’Autriche annoncent l’imminence de l’arrivée de Mads Bidstrup à l’Olympique Lyonnais. Un contrat de trois saisons l’attend déjà entre Rhône et Saône. Quant à l’indemnité de transfert, elle est estimée autour de 10 millions d’euros, alors que le joueur de 25 ans est évalué à 13 millions d’euros.

Julien Duranville également en route vers Lyon !

Et ce n’est pas tout. Le Progrès annonce aussi Julien Duranville en approche à Lyon. Le quotidien régional assure que le transfert d’Afonso Moreira va également accélérer la signature de l’ailier gauche du Borussia Dortmund à l’OL.

Prêté au FC Bâle (en Suisse) pendant la deuxième moitié de la saison dernière, le Belge de 20 ans n’entre pas dans les plans de l’entraîneur du BvB, Niko Kovac. Il est poussé dehors malgré son contrat valide jusqu’en juin 2028 !

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