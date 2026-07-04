Mercato OL : Une pépite tunisienne enrôlée par Lyon

L’OL a encore frappé un joli coup chez son voisin, l’AS Saint-Priest. Une pépite du club de la banlieue de Lyon rejoint les Gones.

Mercato : Jibril Rejeb renforce la réserve de l’OL

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L’AS Saint-Priest confirme son statut de vivier de l’OL. Un quatrième joueur du club de National 2 est annoncé en renfort au sein du club rhodanien en un an. Jibril Rejeb (19 ans) arrive pour intégrer la Réserve lyonnaise dans un premier temps, selon les informations du site internet Olympique-et-Lyonnais, avant de prétendre à une place chez les professionnels.

Le défenseur de 19 ans suit les traces de trois autres joueurs formés à l’ASSP, qui l’ont précédé à Lyon. Il débarque après de Hocine Boulegroun et Saad Nader l’an dernier, puis Sawann Chaulet de la génération 2009, dont la signature a été officialisée le 19 juin dernier.

Jibril Rejeb a joué avec les U19 du club voisin la saison dernière. Il est attendu à la reprise du groupe Pro 2, dirigé par Gueïda Fofana, dès le lundi 6 juillet. Le nouvel arrière latéral droit de l’OL est un international U20 tunisien. Il sort d’une saison 2025-2026 pleine avec l’AS Saint-Priest. Il a pris part à 22 matchs en 26 journées de championnat.

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Le gros défi pour le joueur prometteur de la génération 2007 est désormais de franchir un palier chez les Gones, afin de découvrir le football professionnel.