OM-RCSA : La LFP tranche, Genesio reçoit un bon signe !

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Bruno Genesio, entraîneur de l'OM
© Bruno Genesio, entraîneur de l'OM
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Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio lance sa saison ce vendredi face à au RC Strasbourg. La LFP a dévoilé l’identité de l’arbitre du ce duel. Il s’agit de Ruddy Buquet, un nom qui porte généralement chance à Marseille.

OM : Bruno Genesio attendu face au RCSA, Ruddy Buquet au sifflet

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Le coup d’envoi de la Ligue 1 approche à grands pas. Cette saison 2026-2027 débutera par une affiche très attendue au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille accueille ce vendredi le RC Strasbourg. Bruno Genesio et son équipe sont déterminés à remporter ce duel à domicile. Ce succès leur permettrait de bien démarrer la saison.

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La Ligue de Football Professionnel a d’ailleurs dévoilé l’arbitre du ce choc OM-RCSA. Elle a confié la direction des débats à Ruddy Buquet. L’expérimenté arbitre français va ainsi à entamer sa ultime saison au sommet dans l’arène marseillaise. Sa nomination offre une touche symbolique à cette rentrée sportive. Elle s’apparente surtout à un bon présage pour l’OM et Bruno Genesio.

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Ruddy Buquet avait croisé la route des Olympiens à deux reprises la saison dernière. Ces deux rencontres s’étaient soldées par des succès probants de l’OM, notamment face à Angers (5-2) et au Stade Rennais (3-1). Ces statistiques passées ne garantissent en rien l’issue du match de vendredi. Les Marseillais devront impérativement élever leur niveau pour réussir ces débuts.

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